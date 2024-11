CAMEROUN :: 6000 milliards aux entreprises,58,9 milliards mobilisés par la douane, des aéroports délabrés :: CAMEROON

Au moment où les députés et sénateurs représentants de la nation sont réunis en session budgétaire, les journaux sont revenus sur l’environnement économique qui leurs servira de repère pour l’adoption de la loi de finance à adopter pour l’année budgétaire 2025. Notamment dans les secteurs des Douanes, la Banque et les aéroports du Cameroun.

Aussi, le journal Bonjour Le Cameroun s’est intéressé aux mouvements des importations et des exportations rythmés par les Douanes Camerounaises pour faire état de « 58,9 milliards Fcfa mobilisés en fin octobre 2024 ». Pour le journal, Au cours du mois d’octobre 2024, le secteur des douanes du Littoral I qui couvre le Port de Douala, a mobilisé 58,9 milliards Fcfa, selon les informations de la Direction générale des Douanes camerounaises. Principal pôle de mobilisation des recettes douanières du pays, ce secteur a collecté 60,7% des prévisions nationales (97 milliards Fcfa) au cours de la période indiquée. Ce chiffre est en dépassement de 300 millions Fcfa par rapport à l’objectif de 56,6 milliards Fcfa soit un taux de réalisation de 100,51%.

Il en est du secteur bancaire, un autre levier de la collecte de l’épargne nationale susceptible de nourrir le budget de l’exercice 2025. La Voix des décideurs, un journal spécialisé dans les enquêtes économiques a axé son angle de traitement sur les Crédits bancaires. Le résultat de ses investigations donne « Près de et particuliers au 1 er semestre 2024 ». Le journal explique que De janvier à juin 2024, le secteur bancaire camerounais a enregistré une forte dynamique avec des crédits totalisant 5 607 milliards Fcfa, alloués aux entreprises et aux particuliers par 18 banques. Cette augmentation illustre les tendances du marché et les performances variées des établissements, témoignant de la compétitivité croissante du paysage bancaire national.

Cette collecte de l’épargne nationale se fait dans un environnement des Aéroports du Cameroun préoccupant. Le journal L’Economie du Cameroun parle de « Le délabrement des infrastructures préoccupe ». Selon le patronat les conditions d’accueil, d’orientation et de sécurité ne répondent pas aux normes internationales. Cette dégradation a un impact sur la compétitivité de l’économie et de l’attractivité du tourisme. Ce que le quotidien Mutations qualifie de « En clash affaire ». Le Groupement des entreprises du Cameroun (Gecam) s’alarme, dans une correspondance adressée au Dg des ADC, du délabrement des infrastructures et services des aéroports. La direction générale promet de répliquer, dans l’esprit du dialogue public-privé.