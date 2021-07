CAMEROUN :: Communiqué de presse du Comicodi, relatif à la délivrance des nouveaux passeports biométriques :: CAMEROON

Depuis le 1er Juillet 2021, la Délégation générale à la sureté nationale (DGSN), a effectivement engagé et rendu opérationnel, un processus absolument novateur et entièrement digitalisé, de délivrance des passeports biométriques. A ce propos une campagne d’information méthodique a été menée pour renseigner, orienter et rassurer les citoyennes et citoyens. Tous les médias ont été mis à contribution, et une conférence de presse appropriée a été organisée dans ce sens.

Malheureusement quelques jours seulement après, des déclarations et autres insinuations, les unes plus mensongères, plus décourageantes ou plus fantasmagoriques que les autres, ont fait jour dans quelques réseaux habituels d’intoxications à dessein.

Interrogé, interpellé, intrigué et mobilisé par ces travers inquiétants, nous avons conduit nos propres investigations sur le terrain, nous livrant à des enquêtes précieuses auprès de nombreux usagers, auprès des cadres chargés de gérer le système et l’ensemble des procédures, avant de nous soumettre nous-mêmes aux épreuves et parcours entièrement digitalisés.

Le résultat est sans appel. Le nouveau système mis en place depuis le 1er Juillet 2021, constitue une avancée très importante. En effet si l’on peut comprendre les réticences des uns et peut-être les errements et déceptions de quelques autres brutalement détachés de l’ancien système obscurantiste et embarqué dans un système moderne avancé, on ne comprend pas les motivations de ceux qui ont fait d’un métier voire d’une véritable profession de foi, la destruction et le dénigrement de tout ce qui est positif dans le pays.

Aussi, la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination se fait un impérieux devoir, de rétablir la vérité, de rassurer les compatriotes et de les tranquilliser sur la nouvelle procédure. Le Cameroun entre dans une nouvelle ère avec ce système, un système entièrement débarrassé de toute possibilité de corruption et de toute tentation de discrimination. Le passeport est efficacement, sûrement et professionnellement délivré en temps, en moyens et dans la forme et les termes annoncées. Plus de commissions, plus d’intermédiaires, plus de surenchères, plus d’attentes interminables. WELL DONE, BRAVO ! ALLEZ A PASS CAM, le vrai, et ça marche.

La Commission se félicite de cette avancée, et met chacun et tous en garde, face à des entreprises se sabotage mal intentionnées et orientées tantôt à des fins criminelles et tantôt à des fins politiques inavouées./.

Yaoundé, le 20 Juillet 2021

SHANDA TONME

Président, Médiateur Universel