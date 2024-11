CAMEROUN :: Nationale 15: le Directeur Général de la BAD-Afrique Centrale visite l'itinéraire :: CAMEROON

En visite sur la Nationale 15, Batchenga-Ntui-Yoko-Lena-Tibati-Ngaoundere en construction, Serge N'gessan, Directeur Général de la Banque Africaine de Développement pour l'Afrique Centrale, a fait une escale ce 12 novembre 2024 sur le pont construit sur la rivière Meloko, section Ntui-Ndjole

La construction de la liaison Centre-Adamaoua, via la Nationale 15 est rendue possible sur l'itinéraire Batchenga-Ntui-Yoko-Lena-Tibati-Ngatt grâce aux concours financiers de plusieurs partenaires techniques et financiers, parmi lesquels la Banque Africaine de Développement. En effet, aux côtés de Fonds Africain de Développement, de la Japan International Cooperation Agency, de l'Agence Française de Développement et de la Banque de Développement des États de l'Afrique Centrale, les sections Ntui-Ndjole, Ndjole-Mankim et Mankim-Meteing qui vont s'achever au 31 décembre 2024, vont permettre de porter à 412 km, le linéaire bitumé de cette liaison dont l'avantage est de réduire de deux heures, le trajet Yaoundé-Ngaoundere.

La Banque Africaine de Développement, partenaire privilégié de l'Etat, a contribué de manière significative à la réalisation de cet important projet, à travers le financement de la construction des sections Ntui-Ndjole, Ndjole-Mankim, Mankim-Meteing en sus de l'aménagement de 111 km de routes communales, y compris le bitumage de 38 km de la route communale Tsap Tsap- Megang.

Sur la section Ntui-Ndjole, les équipes finalisent les travaux de signalisation, de même que sur la section Mankim-Meteing.