Biya : Pharaon du Cameroun ou Libérateur ? Le peuple réclame la liberté

La comparaison osée de Paul Biya à Moïse soulève une vive polémique au Cameroun.

Dans un contexte marqué par une contestation croissante du pouvoir en place, une comparaison audacieuse a récemment été faite entre le président camerounais Paul Biya et deux figures bibliques : Moïse et Pharaon. Tandis que certains voient en Biya un sauveur, à l'image de Moïse libérant les Hébreux, d'autres le comparent plutôt au tyran égyptien, opprimant son peuple.

Biya : un Pharaon moderne ?

Les détracteurs du régime Biya soulignent les similitudes entre la situation du Cameroun sous son règne et celle de l'Égypte antique sous Pharaon. Ils dénoncent un pouvoir absolu, une répression systématique de l'opposition et des violations des droits de l'homme. La longévité au pouvoir de Biya, qui dirige le pays depuis plus de quarante ans, est souvent comparée à l'éternité que Pharaon croyait pouvoir atteindre.

Le peuple camerounais aspire à la liberté

Face à cette situation, une partie de la population camerounaise réclame un changement radical. Les manifestations et les mouvements de protestation se multiplient, témoignant d'une volonté de libérer le Cameroun de l'emprise d'un régime qu'ils jugent autoritaire. Les Camerounais aspirent à une démocratie plus inclusive, à un État de droit et à une meilleure répartition des richesses.

Une comparaison qui divise

La comparaison entre Biya et Pharaon suscite un débat passionné au sein de la société camerounaise. Si certains y voient une manière de dénoncer les injustices et les abus du pouvoir, d'autres la jugent déplacée et irresponsable. Les partisans du régime rejettent catégoriquement cette comparaison, affirmant que Biya a apporté la stabilité et le développement au Cameroun.

Quelle issue pour le Cameroun ?

L'avenir du Cameroun reste incertain. La crise sociopolitique que traverse le pays depuis plusieurs années pourrait connaître une nouvelle escalade si les autorités ne prennent pas de mesures pour apaiser les tensions et répondre aux aspirations de la population. Les prochaines années seront déterminantes pour l'avenir de ce pays d'Afrique centrale.