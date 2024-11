CAMEROUN :: Alerte de Shanda Tonme sur la gravité pour la République de l'affaire de la Vraie Eglise de Dieu :: CAMEROON

Les dangers pour une société, sont trop souvent, exprimés ou cachés, dans certaines situations en apparence anodines ou négligées, qui peuvent éclater et se répandre en crises sérieuses aux conséquences et aux implications incontrôlables.

Ne laissons pas les errements, les tricheries, les fautes, les défaillances constitutifs de sérieuses et amers injustices de quelques individus inconscients, avides d’autorité, de gains ou de prestiges, se transformer en sources de guerres, de désordres, de révolutions, de fractures et de désolations regrettables demain ou le lendemain.

CE QUI SE PASSE AU SEIN DE L’ASSOCIATION CULTUELLE DENOMMEE « LA VRAIE EGLISE DE DIEU DU CAMEROUN », offre tous les aspects de ce tableau sombre, et caractérise dorénavant une situation pour laquelle ou sur laquelle, il est devenu urgent, très urgent même, de réagir avec fermeté, avec souveraineté, avec patriotisme et surtout avec honnêteté et sincérité pour préserver la paix, l’ordre et la sécurité.

Il faut rappeler que cette association rassemble quelques cinquante mille fidèles, des âmes chrétiennes réparties dans une trentaine de pays qui en constituent les démembrements. Au Cameroun proprement dit, c’est une présence sous la forme des assemblées, implantées dans toutes les régions du pays.

PROBLEME : Le fondateur décède, une assemblée générale extraordinaire se tient en présence de plus de sept cent délégués venus du monde entier, avec la présence et sous la supervision bienveillante des autorités administratives et sécuritaires. Un nouveau guide appelé PCA est désigné à l’unanimité. Mais hélas, certains membres malveillants, fabriquent un autre procès-verbal, un faux, et commencent le désordre en arguant des soutiens dans la haute administration, au MINAT et à la présidence de la république.

Voilà comment de menaces et en complots et violences diverses, les séditieux parviennent, avec les soutiens annoncés ouvertement, à obtenir, on sait par quelle magie noire, que le MINAT leur délivre un acte de reconnaissance d’un curieux « BUREAU EXECUTIF », qui n’existe nulle part dans les statuts.

S’appuyant sur ces faux et ces illégitimités, les séditieux entreprennent de chasser les responsables des assemblées partout, usant de la violence, du soutien des Sous-préfets instrumentalisés, et des forces de l’ordre contraintes et forcées.

LA JUSTICE FAIT QUOI ? Belle question, puisque tous les recours sont paralysés, bloqués, par des magistrats dont quelques-uns, et c’est grave, font partie de la sédition. Mais ce n’est pas tout, puisque l’on trouve des Colonels mêlés, des commissaires divisionnaires. Les faussaires reconnaissent pourtant leurs crimes lors des enquêtes sociales, mais les décisions de justice tardent. On a ainsi laissé le champ libre à des individus de peu de foi et de peu d’égards pour la loi, de semer le désordre, d’amplifier les injustices. Le but est de mettre aux arrêts les dirigeants légitimistes, pour mieux réussir un coup d’Etat déplorable, s’accaparer des biens et des œuvres sociales : Ecoles, collèges et autres. La rentrée scolaire a apporté la preuve, à Bertoua, à Douala, à Yaoundé.

ET MAINTENANT : Les voici qui annoncent l’offensive sur les assemblées et les œuvres de la capitale, impunément. Partout, les vrais chrétiens qui ont bâti à la sueur de leur front, toutes les structures, sont sommés de déguerpir. C’est la plus haute des injustices. C’est inacceptable.

Notre rôle, Médiateur par la foi, par le sang, par la raison, par la logique élémentaire, par le patriotisme fondamental et adepte d’un dialogue sans frontière ni conditions, c’est de continuer à prêcher la paix, à souhaiter le retour à la légalité qui passe par l’annulation pur et simple de l’acte du MINAT, c’est d’inviter les autorités ainsi que toutes les personnes de bonne foi, à préserver la paix.

En conséquence, nous avons promptement saisi les autorités, afin qu’elles prennent toutes leurs responsabilités, en temps, en heure et en lieu, et pour le salut de la crédibilité de notre système de gouvernance. Jamais les faussaires ne prospéreront éternellement, et jamais l’injustice et le mensonge, n’auront raison sur la vérité. Personne ne doit avoir peur de dénoncer des faussaires sous le prétexte qu’ils sont puissants. Jamais il ne faut avoir peur, tant qu’on a foi en son pays, en l’Etat et en la République. Dieu n’aime pas les faussaires, et si vous aimez Dieu, vous avez l’obligation de dénoncer, de combattre et de condamner les faussaires.



TELLE EST L’URGENCE CONCERNANT LA SITUATION DE LA VRAIE EGLISE DE DIEU DU CAMEROUN./.