MTN Cameroun : 30 ans, des lauriers, un nouveau paradigme de gestion du capital humain

L’entreprise de téléphonie mobile choisit son 30e anniversaire pour rendre public un rapport sur les initiatives RH mises en place par le Groupe MTN en vue de l’optimisation de son capital humain. C’était à Douala, la capitale économique du et siège de MTN Cameroun.

L’occasion était donné de publier son premier « People Report ». Un rapport qui met en lumière les initiatives du Groupe à l’échelle des filiales, en vue de l’optimisation du capital humain. Pour justifier cette publication, Paul Norman explique que « Ce rapport est une célébration de nos employés, les véritables moteurs de notre succès. Nous sommes fiers de leurs réalisations et de leur dévouement »

En marge de cette importante initiative qui donne une place de choix à la responsabilité sociétale de l’entreprise, Mtn Cameroun s’est illustrée par le dynamisme de ses employés. Avec, en prime la grande satisfaction des évaluateurs, quant aux résultats obtenus au sein de la filiale Cameroun, consacrant Mitwa NG’ambi, « CEO of the Year » et Evangéline Biboum, « General Manager Human Ressources of the Year ».

Mitwa Ng’ambi La meilleure Directrice Générale du Groupe MTN pour l’année 2023 confesse que « L’engagement de MTN Cameroon pour un environnement de travail positif et inclusif est au cœur de notre succès. Nous continuerons à investir dans le bien-être et le développement de nos collaborateurs ».

C’est dans cette optique que MTN Cameroon a opéré un changement de paradigme pour offrir à son personnel un cadre de travail confortable avec un programme de développement personnel en continu.

Aussi, de nombreuses initiatives ont été mises sur pieds à cet effet. Parmi celles-ci, l’on peut citer l’amélioration du système de rémunération enrichi de nombreuses gratifications, l’inclusion sociale à travers l’intégration des personnes vulnérables, la promotion de l’égalité des genres, la mise à disposition des modules de formations certifiantes, l’introduction des programmes de divertissement étendus aux familles, la valorisation des talents, la célébration des performances, etc…

Toutes choses qui ont fait dire, à Evangeline Biboum, Directrice Générale des Ressources Humaines que « Chez MTN Cameroon, nous croyons fermement que chaque employé mérite d’avoir une carrière professionnelle épanouissante et inspirante. Notre promesse ‘‘Live Inspired’’ guide toutes nos initiatives et stratégies »

Bien plus, « En 2023, nous avons lancé l’initiative ‘‘Shaping Your Future’’, qui permet aux employés de prendre en main leur parcours professionnel et de favoriser leur apprentissage continu, témoignant de l’engagement de l’entreprise pour le développement permanent de son personnel ».