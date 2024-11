CAMEROUN :: 6 Novembre 2024 : Le RDPC célèbre le Renouveau, la ville de Dschang pleure ses morts. :: CAMEROON

La célébration de l’an 42 du Renouveau donne aux militants du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), au pouvoir à Yaoundé, l’occasion d’adresser des appels à la candidature de Paul Biya pour l’élection présidentielle de 2025. Cependant, à Dschang, dans le département de la Menoua, région de l’Ouest, on recherche encore les victimes des éboulements de la falaise.

La célébration de l’an 42 du Renouveau propose des « Regards sur 2025 ». Pour le quotidien public Cameroon Tribune, qui en fixe le décor, des meetings gigantesques, des projections de documentaires sur l’œuvre du président de la République, des caravanes motorisées et des motions de soutien appelant, pour la plupart, à la candidature de leur champion pour l’élection présidentielle de 2025, ont constitué la trame des manifestations organisées hier à travers le territoire national par les militants du RDPC et des partis alliés.

Tout cela conduit Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce du gouvernement de Paul Biya, dans un élan de fanatisme poussé, à déclarer : « Ne pas soutenir Paul Biya, c’est défier Dieu qui l’a choisi. » Cette déclaration a été faite ce 6 novembre à Mfou par le chef de la délégation permanente départementale du Comité central du RDPC pour la Mefou-et-Afamba, lors de la célébration du 42e anniversaire de l’accession du chef de l’État à la magistrature suprême. Il a également relancé l’appel pour une nouvelle candidature de « l’homme providentiel » à la présidentielle de 2025, selon le quotidien Info Matin, paru à Yaoundé.

Concernant les éboulements de terrain, le quotidien Le Messager informe que la ville de « Dschang porte le deuil, et le gouvernement agit en urgence ». Le 5 novembre 2024, un double éboulement a frappé la falaise de Dschang, causant la mort de quatre personnes et ensevelissant plusieurs véhicules. Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics, a visité le lieu du drame hier pour évaluer les dégâts et coordonner les secours.

Le président Paul Biya a ordonné le soutien aux populations et aux usagers. À travers un communiqué du ministre de l’Administration territoriale, en date du 6 novembre, le chef de l’État recommande également la prise en charge des victimes et la poursuite des recherches pour trouver d’éventuels survivants. Paul Atanga Nji appelle, par ailleurs, au respect strict des mesures mises en place par le gouverneur de l’Ouest autour du périmètre de sécurité. C’est ce qu’a rapporté le journal La Météo, paru à Yaoundé.