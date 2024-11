Le Niger signe avec la Russie pour trois satellites de défense : un accord stratégique majeur

Le Niger franchit une étape décisive dans le renforcement de sa sécurité nationale en signant un accord historique avec la Russie pour l'acquisition de trois satellites sophistiqués et d'un radar de défense. Cette initiative marque un tournant majeur dans la stratégie sécuritaire du pays sahélien.

Le mémorandum d'accord a été officiellement signé à Niamey entre Sidi Mohamed Raliou, ministre nigérien de la Communication, des Postes et de l'Économie Numérique, et Glavkosmos, une filiale de l'Agence spatiale russe Roskosmos. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre plus large de l'Alliance des États du Sahel (AES).

Le projet, qui s'étendra sur quatre ans, prévoit le déploiement de trois équipements stratégiques :

- Un satellite de communication

- Un satellite de télédétection

- Un radar spécialisé pour la défense et la sécurité

Cette acquisition s'inscrit dans une dynamique régionale, initiée lors d'une réunion à Bamako en septembre, rassemblant les représentants des pays membres de l'AES et Glavkosmos. Le Mali a déjà finalisé son accord, et le Niger vient d'emboîter le pas, démontrant une volonté commune de renforcer les capacités technologiques de la région.

L'aspect innovant de ce partenariat réside dans la gestion collaborative des équipements, qui sera assurée par des experts des trois pays partenaires. Cette approche témoigne d'une volonté de mutualisation des ressources et des compétences au sein de l'Alliance.

Le ministre nigérien a souligné l'urgence de disposer de ces technologies, les qualifiant d'essentielles pour la souveraineté nationale. Cette acquisition représente un investissement stratégique majeur pour le Niger, qui cherche à moderniser ses capacités de surveillance et de défense dans un contexte régional complexe.

Cette coopération avec la Russie dans le domaine spatial marque une nouvelle orientation dans les partenariats stratégiques du Niger, illustrant la diversification de ses alliances internationales en matière de défense et de sécurité.

Les autorités russes travaillent actuellement sur les prochaines étapes du projet, dont la mise en œuvre progressive devrait significativement renforcer les capacités de surveillance et de communication du Niger et de ses partenaires sahéliens.