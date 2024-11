CAMEROUN :: An 42 du Renouveau : Franck Biya en vedette Américaine, Paul Biya sur les starting-blocks :: CAMEROON

La politique de rigueur 4 et moralisation sous tendue par le concept du, Renouveau, impulsée par Paul Biya depuis 1982 a 42 ans.

En ce 6 novembre 2024, la presse y est revenue avec une place à Franck Biya, le fils ainé de Paul Biya au pouvoir à Yaoundé la capitale du Cameroun. Cependant que le quotidien Le Messager fait le procès d’une dictature instaurée.

Le Renouveau est-il usé et dépassé ? Les avis sont partagés selon qu’on se trouve à gauche ou à droite. Désillusion ou réussite dans la gestion des hommes ? C’est selon le cas. Du coup, à l’occasion, on parle de 3e République qui viendra apporter une solution aux problèmes de routes, insécurité, vie chère, velléités sécessionnistes, Boko haram, santé publique, chômage des jeunes…

Sur le sujet, Le journal L’Avocat, paraissant à Yaoundé, la capitale politique et siège des institutions a trouvé un filon, sous forme de tising politique « Franck Biya séduit les américains ». Rogapay prêt à favoriser un système de gouvernance électronique et digitale. La construction de la ligne ferroviaire Douala N’Gaoundéré, une urgence pour les américains. Un vaste programme d’investissement est mis en place après l’élection présidentielle 2025.



L’Echos, un autre journal de la capitale surfe sur la Présidentielle 2025 et parle de « 30 millions de Franckistes appellent les jeunes à soutenir la candidature de Paul Biya ». Face aux turbulences politiques qui menacent la démocratie au Cameroun, le mouvement 30 millions de Franckistes appelle tous les Camerounais, toutes les tendances de soutien à Franck Biya et tous les jeunes à se rassembler derrière la candidature du Président Paul Biya pour 2025.

L’autre appel vient de Léon Theiller Onana qui exhorte dans le journal La Voix des Jaunes « Jeunes du Rdpc réveillez-vous ! ». En prélude à la célébration de l’An 42 du Renouveau, Léon Theiller Onana, militant engagé du Rdpc et Conseiller municipal à Monatélé, a adressé un appel à la Jeunesse de don parti, l’invitant à se mobiliser, à sortir de l’ombre et à briser les chaînes de la passivité et de l’indifférence pour assurer la relève.

Du reste, au palais présidentiel du quartier Etoudi à Yaoundé, on a « Le cœur à l’ouvrage ». Pour le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune, Plus de quatre décennies après son accession à la magistrature suprême, l’ardeur, la motivation et l’ambition de faire du Cameroun un pays démocratique et prospère restent intactes chez Paul Biya, malgré les turbulences et les vents contraires. Des avancées palpables sont ainsi visibles dans tous les secteurs de la vie Publique, même si les défis importants restent à relever.

Une analyse que ne partage pas le quotidien Le Messager paraissant à Douala la capitale économique qui s’est penché sur les Centres de torture pour faire « Le procès de la dictature … ». La Société civile publie la liste des personnes arrêtées et torturées à la Gendarmerie, à la Direction de la Recherche Extérieure Dgre et à la Sécurité militaire, et interpelle le gouvernement de veiller à l’application des conventions que le Cameroun a ratifiées.