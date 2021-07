CAMEROUN :: Probatoires techniques: Les corrections ont démarré :: CAMEROON

Les candidats dans l’attente des résultats.

Dans le cadre de l’accélération du processus de la transparence relatif à la correction des probatoires techniques et à l’intégration du professionnalisme dans la certification des diplômes authentifiés, le directeur de l’Office du baccalauréat (Obc), a signé le 05 juillet 2020 une note informant les enseignants de ce que le début des corrections des épreuves écrites des probatoires des séries Af, F et le probatoire de brevet des techniciens industriels a débuté hier 05 juillet 2021 sur l’étendue du territoire national.

Lesdites épreuves sont déjà disponibles au niveau des structures déconcentrées de son institution. « J’invite à cet effet, tous les correcteurs convoqués à bien vouloir regagner rapidement leur centre de correction respectif », renseigne ledit communiqué.

Par ailleurs, le directeur général de l’Office du baccalauréat (Obc) exhorte ces derniers à consulter avant début, la liste actualisée au 31 mai 2021, comptant environ 48.696 candidats du brevet de technicien industriel et probatoire industriel mis en ligne sur le site web de l’Obc. « Au-delà de la haute sécurité observée à travers cette session, la nécessité de veiller avec précision

quant à la délivrance de ces qualifications, conduite sous l’autorité directe du ministère des Enseignement secondaires qui assure la tutelle, la vigilance s’est accrue avec le contexte particulier de la pandémie sanitaire du covid19, qui commande la distanciation sociale et donc plus d’expérience et de responsabilité », rappelle Etienne Roger Minkoulou, directeur général de l’Office du Baccalauréat du Cameroun.