CAMEROUN :: Des trafiquants d’ossements humains interpellés à Mayo-Bocki :: CAMEROON

Les éléments de la gendarmerie nationale, agissant dans le cadre de la cinquième phase de l’opération Adamaoua-Nord (Adano), viennent de mettre la main sur une bande de malfrat dans la localité de Mayo-Bocki, arrondissement de Lagdo.

L’opération qui s’est déroulée dans la nuit du 20 au 21 juin 2021 par les éléments de la Compagnie de Gendarmerie de Garoua 3 a consisté au bouclage et au ratissage des secteurs de cette localité réputés dangereux d’après des informais mis à leur disposition.

Au terme de cette action, une vingtaine de suspects ont été interpellés. On dénombre ainsi, deux présumés trafiquants de substances psychotropes et plusieurs autres pour défaut de CNI ; une importante quantité de drogues diverses saisie notamment, le cannabis, le tramol et plusieurs autres comprimés consommés comme de la drogue; des bidons de "choukoudai", une drogue fabriquée localement; des tenues et effets militaires; des motos d'origines douteuses et au moins trois squelettes humains, ce qui a fait croire que certains de ces suspects interpellés s’adonnent au trafic des ossements humains. Tous les suspects ont été présentés au procureur de la République près les tribunaux de Garoua.