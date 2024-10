CAMEROUN :: Prière spéciale pour Paul Biya : Une célébration œcuménique qui dérange :: CAMEROON

La célébration œcuménique du collectif des anciens des séminaires Catholiques du Cameroun CASEMCA à l’attention de Paul Biya et la Paix au Cameroun a été reportée sine die. Provoquant des interrogations au sein de l’opinion publique.

Que s’est donc-t-il passé ? Le communiqué signé de Henry Eyebe Ayissi, vice-président de l’Association est plutôt laconique « la cérémonie œcuménique pour les prières interreligieuses à l’attention spéciale de Mr le président de la République, et de la paix au Cameroun, programmée le 17 octobre 2024, au palais des sports de Yaoundé est reportée à une date ultérieure » et imprécise « qui sera déterminée après le retour sur le territoire National de son Excellence Mr Paul Biya, président de la République et chef de l’Etat »

On se rappelle que Henry Eyebe Ayissi le signataire de ce communiqué aux relents politiques a la multiple casquette de Ministre des Domaines, de personnalité ressource du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé et d’élite du département de la lekié. On se rappelle surtout qu’il a été l’un des signataires de la motion de soutien de la Lekié appelant la président Paul Biya à se présenter à la présidentielle d’octobre 2025.

Du coup on se perd à se demander le bien fondé d’une telle célébration pour un président bien portant et « débordant d’activités » Et qui bien plus se trouve hors du territoire national. Cette célébration œcuménique ne risque-t-elle pas de s’aventurer des les eaux troubles de la politique en ce moment ou le Cameroun traverse une période délicate animée par des velléités de succession à la tête de l’Etat ? Eyebe Ayissi et les séminaristes ne sont-ils pas hors-jeu ?

Le journal La Nouvelle paraissant à Yaoundé, capitale politique et siège des institutions du pays semble trouver la solution sur l’Etat de santé du président pour parler de « Seul habilité à communiquer » Pour le journal, Le communiqué de Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du Cabinet civil de la présidence de la République rendu public la semaine dernière, est d’une clarté absolue. A la fois sur l’excellente santé du président Paul Biya que sur son retour imminent au Cameroun. Sans équivoque, ce seul communiqué a clos les débats. Un point, un trait. Pas de veillée de prières hypocrites. Pas de messes œcuméniques équivoques.