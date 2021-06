Scandale à la SOSUCAM : les Français briment les Camerounais sans que cela n’émeuve les Camerounais :: CAMEROON

Le 08 juin 2021, 250 personnels de la SOSUCAM reçoivent une terrible nouvelle : ils sont carrément mis à la porte de l’entreprise, licenciés, remerciés, mis en chômage ! Certains après avoir passé toute leur vie dans cette entreprise, d’aucuns y ont passé 10, 15, 20…30 ans. Ils ont gravi tous les échelons, ils ont été décorés, ils ont reçu de nombreuses formations, d’autres ont été promus aux postes de Directeurs de telle ou telle division. Et un beau matin, Messieurs les Français sous le couvert de leurs larbins camerounais disent à tous ces gens, « OUSTE ! foutez le camp ! », et pour cause ? Pour INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE…

Des dizaines d’employés mis à la porte ont été évalués juste le mois précédant cette ignominieuse affaire, et tous avaient des notes au dessus de 17, donc proches de l’excellence. D’autres ont été nouvellement promus à des postes de responsabilité. Allez savoir d’où sort brutalement cette histoire d’insuffisance professionnelle.

Le Ministère du travail et de la sécurité sociale n’a été mise au courant par une simple lettre d’information que la veille du jour où les employés ont reçu leurs lettres de licenciement. Cette triste réalité a été révélée par le directeur des relations professionnelles du ministère au cours de la réunion de crise présidée par le Gouverneur.

Ce qui est désolant et étonnant c’est le silence et l’indifférence de l’élite du département de la Haute-Sanaga. Il est vrai que les ressortissants de toutes les régions font partie des licenciés, mais il n’en demeure pas moins que cette usine se trouve dans ce département, et les plus touchés sont les riverains de la Sosucam dont les droits sont bafoués tous les jours. Et si l’entreprise venait à subir les foudres d’une grève mal gérée, ou même les actions de vandalisme, le département en sera le premier perdant.

Le SG/PR, la 1ère dame, et même le président de la République (pour ceux qui l’ignoreraient) sont natifs de ce département. Mais voilà que des délinquants français viennent s’amuser de la vie des milliers de Camerounais sans que cela n’émeuvent pas le moins du monde ces « dignes » (hic) fils du département.

La SOSUCAM a pourtant pris des engagements dans le PGES (plan de gestion environnemental et social) qu’en cas de crise, les riverains devraient être licenciés en dernière position, or les riverains (qui représentent une infinie partie) sont les premiers à être jetés à la porte.

Pour l’histoire de Malicka des Avocats se sont manifestés spontannément et se proposent de la défendre. Nous respectons cela, et c’est très bien.

La plupart des hommes politiques et grands influenceurs se sont prononcés et indigné avec une spontanéité surprenante. Mais 250 Camerounais licenciés au mépris total des règles, soit au bas mot 2500 camerounais mis en difficultés (car nous savons tous qu’un Camerounais qui travaille subvient aux besoins d’au moins 10 personnes de sa famille), cela n’émeut personne.

Où sont les hommes politiques pour dénoncer et s’indigner de cette situation ?

Où sont les élites de la Haute-Sanaga pour dénoncer, s’indigner et accompagner les riverains dans cette sombre période? Ngoh Ngoh, Chantal Biya, Bidoung Mpkwat, Etong Hilarion…où êtes-vous ? comment pouvez-vous être aussi indifférents ?

Où sont les valeureux Avocats Camerounais ?

Où est la société civile Camerounaise ?

Où sont ces défenseurs de droits de l’homme ?

Où est le peuple camerounais indigné, outragé, estomaqué par les exactions (une fois de plus) d’une entreprise française qui esclavagise les Camerounais ???

Dans l’un des documents attachés, un employé reçoit une correspondance libellée ainsi : Nous vous informons par la présente que vous êtes prié de vous présenter ce mercredi 09 juin 2021 dès 08h, au guichet n°7 (Mbandjock) pour affaire vous concernant.

L’objet de la convocation vous sera communiqué séance tenante…

Et c’est y étant qu’on lui demande de « signer d’abord » avant que lui soit communiqué l’objet de la convocation !!!

Et quelques naïfs ont signé et n’ont été au courant de leur licenciement qu’après signature.

Quelle entreprise digne de ce nom utilise encore de tels subterfuges pour mettre terme à une relation contractuelle ?

Vilegrin de Somdia et Castel, Français, peuvent-ils imaginer pareil scénario en France ? Mais ils le font aisément au Cameroun…

Mbandjock, le 28/06/2021

Jean Clément Biwolé