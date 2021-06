CAMEROUN :: Avortements clandestins : deux réseaux démantelés à Yaoundé :: CAMEROON

Le responsable d’un réseau d’avortements clandestins au quartier Etoa-Meki et son assistant ont été déférés le 23 juin dernier au Tribunal de première instance de Yaoundé. Ils sont tombés dans les mailles des éléments de la Brigade de gendarmerie de Nlongkak à Yaoundé le 18 juin dernier. Selon une source proche de cette Brigade, tout est parti de l’interpellation d’un groupe de jeunes consommateurs de stupéfiants (quatre garçons et deux filles) quelques semaines plus tôt.

« Nous avons constaté que l’une des filles, âgée de 17 ans, était mal en point et saignait abondamment. Après exploitation, elle a avoué qu’elle venait de subir un avortement volontaire. La concernée nous a remis le contact de l’auteur de cet avortement, ainsi que le lieu où cette opération a été pratiquée. Nous lui avons tendu une embuscade », explique notre source.

Le 18 juin dernier, le suspect est surpris par les gendarmes en flagrant délit, alors qu’il « travaillait » sur une jeune femme de 19 ans dans un local insalubre. Il passera aussitôt aux aveux. Sur les lieux, les gendarmes ont saisi du matériel et des médicaments d’origine douteuse. Le local a aussitôt été scellé. Le coût des avortements oscillait entre 10 000 F et 50 000 F en fonction de la durée de la grossesse.

Âgé de 45 ans, le suspect et son assistant, sans aucune qualification, pratiquaient cette activité clandestine depuis trois ans. Dans la foulée, un autre réseau d’avortements clandestins a été démantelé au quartier Mokolo toujours par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Nlongkak où l’enquête est en cours.