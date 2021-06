CAMEROUN :: « Ma thèse en 180 s » à Paris : L'étudiant Ekoto Abaayo représentera le pays :: CAMEROON

L'Université de Yaoundé 1 encore à l'honneur, après son classement prestigieux parmi les toutes meilleures 2 000 universités du monde, par le Center For World University Rankings (CWUR), dans sa publication du 26 avril 2021.

L'université de recteur Maurice Aurélien Sosso, représentera le Cameroun à Paris (France), le 30 septembre prochain, lors de la Finale internationale " Ma thèse en 180 secondes", organisée par l'Agence universitaire de la francophonie (AUF). Il s'agit d'une épreuve qui invite le doctorant à présenter l'essentiel de sa thèse de Doctorat, dans un laps de temps n'excédant pas 180 secondes (trois minutes). Le susdit concours ne concerne pas les candidats ayant déjà soutenu leurs thèses. C'est un exercice d'habileté et d'esprit de synthèse pour thésards.

La finale nationale du concours « Ma thèse en 180 secondes " qui a eu lieu le 22 juin 2021 à l'Institut français du Cameroun (IFC) de Yaoundé, a consacré l'étudiant Thomas Julio Ekoto Abaayo de la Faculté des Sciences de l'éducation, département de Didactique, de l'Université de Yaoundé 1. La thèse déjà déposée de l'étudiant du département de Didactique de ladite Faculté, a pour titre " L'usage du globe virtuel comme objet de geoexploration pour l'étude sensible du paysage". Il explique : "Nous avons mené cette étude pour résoudre un problème actuel que les élèves éprouvent. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas apprendre à partir des paysages qu'ils se représentent dans leurs têtes. Notre travail est une vertu dans l'intégration kinésique dans l'enseignement de la géographie qui est encore marquée par l'usage des méthodes traditionnelles. Il ne s'agit pas pour nous d'appeler à l'interdiction ou à la critique de ces méthodes actuelles, mais plutôt de proposer une alternative", a fait savoir Thomas Julio Ekoto Abaayo.

Pour ce qui est de la finale internationale" Ma thèse en 180 secondes, 14 candidats thésards de plusieurs universités camerounaises étaient attendus. Deux absences ont été signalées. Le jury avait pour présidente, Prof. Marie Thérèse Mengue, chef de département de Sociologie à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, et avait pour membre, le Prof. Louis Martin Onguené Essono, professeur de Linguistique, ancien doyen de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines de l'université de Yaoundé 1, et aussi, un responsable du Campus Numérique Francophone Yaoundé de l'Agence Universitaire de la Francophonie.

Diplômé de l'Ecole normale supérieure de Yaoundé en Géographie et Histoire, Julio Thomas Ekoto Abaayo est à la base, professeur des lycées et collèges d'enseignement secondaire général. Sur ses travaux de thèse, il ajoute que " c'est une étude qui a pour but d'intégrer une application qu'on appelle globe virtuel et qui, utilise les images des satellites pour mener à bien les sorties de terrain en salle de classe, amener les paysages que les étudiants ne peuvent voir sur le terrain". Et d'exprimer sa totale confiance avant le rendez- vous du 30 septembre 2021, pour la finale internationale de "Ma thèse en 180 secondes : " J'ai notamment à conserver les acquis, améliorer quelques limites qui étaient dues au stress. Je compte remporter ce premier trophée pour la Faculté des Sciences de l'éducation, pour l'Université de Yaoundé 1, et pour le Cameroun".

Bon vent au candidat camerounais dont la thèse de Doctorat a été co-dirigée par l'Université de Yaoundé 1, et par l'Université de Toulouse Jean Jaurès.