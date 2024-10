FRANCE :: Cathy WELLY, le jazz dans l'âme s'explique

Cathy WELLY, passionnée de JAZZ est avant tout chef d'entreprise, designer florale, promotrice d'événements et humaniste.Le projet SAWA JAZZ en salle dont elle défend, est un rendez vous de musiques contemporaines, vivantes, un grand moment de détente, d'évasion et de convivialité, visant à rassembler, le temps d'un événement, les passionnés et amoureux du jazz, toutes générations confondues.

SAWWA JAZZ est un festival qui est appelé à grandir, et à terme, voyager de commune en commune, de région en région, de pays en pays, pour permettre au grand public de s'associer à cette véritable fête de la culture autour du jazz et de la gastronomie.

L'objectif de Cathy WAlly SARL promotrice de ce festival étant de mettre en place un véritable projet culturel mobilisateur à l'échelle international, et surtout permettre à différents artistes de se faire connaître du grand public.

Nous sommes allés à la rencontre de Cathy WELLY promotrice de ce grand projet et elle nous livre ici ses motivations.

Pour le spectacle du 1er novembre 2024, info et réservation: 06 64 26 84 89