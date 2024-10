FRANCE :: LA RESILIENCE, UNE FORCE SILENCIEUSE SELON MADAME MATOMBA

Nous présentons une fois de plus Madame Matomba, cette femme d’honneur qui se distingue en politique par la force de son engagement et la qualité de son professionnalisme. Figure emblématique de l’intelligentsia camerounaise, elle œuvre dans l’ombre avec une détermination silencieuse. Sous la bannière de « Une femme, une action », son parcours illustre une réussite exceptionnelle, que nous avons choisi de saluer ce week-end, en lui offrant une tribune dédiée à ses accomplissements. Depuis près de vingt ans, Madame Matomba consacre sa vie à des projets sociaux, prodiguant des conseils et apportant un soutien précieux à ses proches, tout en assumant d’importantes responsabilités avec une rigueur exemplaire. Tout récemment, elle a accordé une attention particulière à la semaine dédiée aux enseignants, qu’elle porte dans son cœur.

Elle célèbre chaque année ces « soldats de la craie », des enseignants qui, selon elle, incarnent une vocation unique et indispensable. À leurs côtés, elle intensifie ses prières pour que, dans ce pays, l’enseignant reçoive un jour la reconnaissance et les récompenses qu’il mérite pleinement. Comme elle aime à le rappeler, la plus grande des récompenses pour un enseignant n’est pas matérielle, mais réside dans la transformation positive des vies qu’il touche. Voir un enfant, un homme ou une femme, autrefois égarés, devenir des piliers de la société est un triomphe inégalable. Elle insiste : l’enseignement est une vocation noble et sacrée, car Dieu lui-même nous enseigne chaque jour à travers sa parole. Elle cite souvent l’exemple de Jésus-Christ, qui enseignait les pharisiens et les docteurs de la loi.

C’est là le cœur profond de cette femme de foi : une force tranquille, portée par une volonté inébranlable de changer le monde. « Enseignant, exerce bien ton métier. Sois un modèle, non un scandale, car la société entière t’observe », a-t-elle déclaré récemment. Ses paroles résonnent comme un appel à la responsabilité et à l’excellence, des valeurs qu’elle incarne avec ferveur. Au-delà de ses actions caritatives, ce qui importe pour Madame Matomba, c’est de diffuser autour d’elle un peu de chaleur humaine. Elle s’efforce avant tout de gagner la confiance des autres pour les aider à surmonter leurs épreuves. Femme d’un professionnalisme assidu, elle parvient à concilier ses responsabilités familiales avec un engagement total dans le service de Dieu, se dévouant corps et âme à sa mission. Son engagement politique est tout aussi remarquable. Ancienne candidate à la députation, elle connaît intimement les problématiques de sa société et continue d’œuvrer activement pour leur résolution.

Parallèlement, elle reste impliquée dans le domaine du sport, notamment le handball, où elle fut autrefois capitaine de l’équipe nationale. Ses réussites dans les mondes de la culture et de la politique sont tout simplement exceptionnelles. Pour elle, être une femme en politique, c’est bien plus qu’un simple rôle : « Être une femme en politique, c’est être un symbole vivant de résilience. C’est prouver, chaque jour, que l’égalité des chances peut être conquise, même dans les environnements les plus hostiles. C’est inspirer une nouvelle génération de femmes à s’engager, à persévérer, et à rêver plus grand. En persistant malgré les obstacles, les femmes politiques redéfinissent non seulement la place des femmes dans la sphère publique, mais elles contribuent aussi à bâtir un avenir où elles deviennent les moteurs du changement. » Ainsi, Madame Matomba est un symbole de résilience, cette force silencieuse qui forge les grandes âmes et inspire les grands rêves.