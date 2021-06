CAMEROUN :: Ce qui s’est passé dans le bureau de Martin Camus: L’analyse des Maîtres Bomo Timbane et Alice Nkom :: CAMEROON

Alice Nkom : « Je n’ai pas vu une femme dans un bureau se faire harceler par le propriétaire du bureau. Je n’ai vu personne être forcé. Je n’ai vu personne en désaccord. À partir de maintenant, je ne peux plus perdre mon temps à regarder les gens aimer avoir des relations sexuelles ensemble ….Au moins une des personnes peut revendiquer le droit à l’image. Il appartient à la personne dont les droits à l’image ont été violés de porter plainte. Habituellement, cela ne conduit pas à l’emprisonnement. Il en résulte des amendes », explique Alice Nkom qui n’écarte pas la possibilité que la victime présumée se fasse pardonner son « bourreau ». (https://www.cameroonmagazine.com/)

Bomo Timbane :

Maman Alice Nkom, cher confrère, lorsqu'une femme, jeune ou âgée est ivre et qu'elle subit des relations sexuelles, qu'elle dit n'avoir pas consenti au moment où, elle retrouve sa lucidité, il y a VIOL caractérisé.

Un homme qui entretient des rapports sexuels avec une femme saoule le fait à ses risques et périls, si cette dernière vient à démontrer que son partenaire a profité de sa faiblesse ou de sa perte momentanée de ses fonctions cognitives dues à la consommation d'alcool.

C'est pourquoi, il est toujours rappelé devant les tribunaux et cours en France par exemple que lorsqu'une femme est alcoolisée, il faut la ramener chez elle, dans son lit et non la surprendre ou l'amener dans cet état second à avoir un rapport .

Car son consentement est de facto altéré.

La jeune Malicka dit qu'elle a consommé de l'alcool abondamment. On voit bien un indice grave et concordant : une bouteille de Wisky presque vidée sur le bureau. Plus est, elle était déjà sous l'effet d'un produit psychotrope de type anesthésiant reçu chez son dentiste quelque temps avant ce rapport sexuel de groupe, qu'elle dit n'avoir pas consenti volontairement parce qu'elle était sous influence.

Tous ceux des camerounais qui saoulent des femmes dans des bars pour les pousser aux rapports sexuels doivent bien savoir qu'ils les violent. (Pages Facebook)