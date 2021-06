FRANCE :: Euro de foot : mésaventure de supporters français qui se rendent à Bucarest au lieu de Budapest

Un groupe de supporters français a souhaité suivre les hommes de Didier Deschamps lors de leur rencontre face à la Hongrie, dans le stade de Budapest. À quelques lettres près, les Français se sont trompés d'adresse et ont séjourné à Bucarest, en Roumanie.

Une erreur de quelques lettres peut coûter plusieurs centaines de kilomètres : c'est la leçon qu'ont dû retenir nombre de supporters français, bien déterminés à encourager les Bleus dans cet Euro de football. Les hommes de Didier Deschamps affrontaient la Hongrie à Budapest samedi 19 juin dernier, en phase de poule.

Partis de l'Hexagone, ils sont six à vouloir suivre Lloris et ses hommes : deux Léon, Didier, Manuel et Jacques se retrouvent attablés à une terrasse, en compagnie de supporters... roumains. Selon Courrier International, un journaliste du média Journalul s'interroge sur leur présence en Roumanie. Le reporter trouve les Français pour le moins déboussolés. Ces derniers se trouvent à Bucarest, à quelque 850 kilomètres de Budapest, où les Bleus ont été tenus en échec face à la Hongrie (1-1).

"Il n’y avait aucune différence entre Bucarest et Budapest"

Malgré la déception, les supporters français sont parvenus à en sourire. "C’est la première fois que nous nous rendons dans cette partie de l’Europe. Et, pour être honnête, pour moi, jusqu’à aujourd’hui, il n’y avait aucune différence entre Bucarest et Budapest", a expliqué un membre du groupe. À leur arrivée à l'aéroport, ces derniers ont suivi un groupe de supporters, pensant qu'il s'agissait là de personnes d'origine hongroise, et non roumaine: "On les a suivis et on s’est retrouvé là, dans le centre de Bucarest, à boire de la bière et à regarder un match qui n’est pas le nôtre".

Les six Français ont finalement décidé de rester à Bucarest. Les Frenchies pourraient bien être heureux dans leur malheur, en croisant sur place, peut-être, la route des hommes de Didier Deschamps, si ces derniers se qualifient en huitième de finale de la compétition européenne en terminant premiers de leur groupe.