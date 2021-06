CAMEROUN :: ESSTIC : le Pr Alice Nga Minkala préside sa première cérémonie officielle :: CAMEROON

Le directeur de l'ESSTIC assiste à la rencontre de la finale de football de la Coupe Laurent Charles Boyomo Assala devenue, Coupe Alice Nga Minkala, ce 24 juin 2021 au stade Mateco de l'université de Yaoundé 1.

"Vive la jeunesse de l'ESSTIC", c'est en ces mots empreints de convivialité que le directeur de l'Ecole supérieure des Sciences et Techniques de l'information et de la Communication (ESSTIC), le Pr Alice Nga Minkala conclut son mot de clôture des activités sportives au sein de l'école.

Son speech de circonstance dure moins de deux minutes. Elle encourage les organisateurs et félicite les deux équipes qui ont disputé la finale. L'équipe de la filière Communication des organisations, perdante, reçoit la médaille d'argent. La filière École spécialisée de journalisme reçoit la médaille d'or en plus du trophée de champion de l'édition 2021. L'équipe de handball de l'Ecole spécialisée de journalisme ayant remporté la finale dame à la veille, s'empare également de la médaille en or et un trophée.

À la cérémonie, le directeur de l'ESSTIC est entourée du secrétaire général, des cadres de l'institution, de l'artiste Magasco, des étudiants des 5 filières et des membres de l'Association des Etudiants en Communication (ASEC) ayant organisé l'édition 2021 de la Coupe du directeur.

Malgré la pluie pendant toute la rencontre, les organisateurs se réjouissent du fair-play produit par les deux équipes.

Nommée en mai 2021, le Pr Alice Nga Minkala est la première femme à occuper le poste de directeur de l'ESSTIC depuis sa création en 1970. Elle remplace le Pr Laurent Charles Boyomo Assala, admis à faire valoir ses droits à la retraite, après avoir dirigé l'école pendant 16 ans.