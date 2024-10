CAMEROUN :: La presse parle de la deuxième « mort » de Paul Biya. :: CAMEROON

Une rumeur a couru, celle de la mort de Paul Biya, président du Cameroun en séjour en Europe. Elle a fendu l’air du Cameroun de part et d’autre provoquant l’ire collective. La toile s’est embrasée. Comme en juin 2004 quand sa fausse mort avait été annoncée, le grand public est dans l’expectative et piaffe d’impatiente. La presse y est revenue, en rivalisant de titres et d’analyses.

La présidence de la République et le Gouvernement de la République sont montés au créneau au sujet de ces Rumeurs sur l’état du président de la République pour dire à travers Cameroon Tribune, le quotidien national à capitaux publics pour parler de « De pures fantasmes ». Le gouvernement, à travers son porte-parole, le ministre de la Communication, a apporté hier un démenti formel aux fausses informations qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et sur certaines chaînes de télévision en mal de reconnaissance, annonçant de façon péremptoire, le ‘’ décès du chef de l’Etat ‘’, René Emmanuel Sadi s’est voulu clair : Paul Biya se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les prochains jours. Information confirmée par le ministre Directeur du Cabinet civil de la présidence, Samuel Mvondo Ayolo, dans un autre communiqué.



La primeur de L’Info Plus, un journal de Yaoundé la capitale pense à une Tentative de déstabilisation du régime de Yaoundé : « Nos ennemis d’en face annoncent une fois de plus la mort de Paul Biya ». Ces charognards, ces corbeaux, ces hiboux affalés, ces marchands d’illusions, ces incapables sont encore montés au créneau annonçant le décès entre guillemets du chef de l’Etat camerounais dans un hôpital militaire de Paris. Dans un syllogisme socratique selon lequel tous les hommes, donc il est mortel. Pourquoi s’en réjouir alors qu’ils n’accéderont jamais au pouvoir ? Souhaiter la mort d’un être semblable c’est ouvrir-soi-même le compte à rebours de tes propres obsèques.

« Comment va-t-il ? » S’interroge Alternance Hebdo. Pour le journal, Parti du Cameroun depuis septembre dernier, Paul Biya ne donne aucun signe… Rumeurs sur la mort du président de la République et usages politiques des réseaux sociaux.

Un autre journal, Le Drapeau, qui parait à Yaoundé met Fin des spéculations et affirme que « Le président Paul Biya se porte très bien ». Dans un communiqué officiel, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, a formellement démenti les spéculations concernant l’état de santé du président Paul Biya. Après sa participation au Sommet Chine-Afrique, le président, qui effectue un séjour privé en Europe, se porte bien et devrait regagner le pays dans les jours à venir. Les autorités appellent à ignorer les informations mensongères circulant sur les réseaux sociaux.

En attendant et pour le quotidien Le Messager, paraissant à Douala, un fait reste constant « Paul Biya introuvable ». Le président de la République, chef de l’Etat du Cameroun brille par une absence physique depuis sa dernière sortie à l’Empire du Milieu (Chine). Les spéculations vont bon train. Le peuple camerounais s’interroge sur le confinement physique trop prolongé de celui-là même qui a reçu le mandat populaire à la présidentielle de 2018.