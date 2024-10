CAMEROUN :: EDUCATION : UCB récompense l’excellence scolaire :: CAMEROON

C’était à l’occasion de la cérémonie de clôture de la campagne « quality back to shool » au palais des congrès le 5 octobre 2024

Un chèque de 500 000 FCFA et un ordinateur portable…c’est la récompense allouée à chacun des élèves récompensés ce 5 octobre à Yaoundé. Ces derniers recevaient leur récompense en qualité de lauréat de la onzième édition de la campagne « quality back to school ». quality back to school, c’est une campagne organisée depuis 11 ans par l’Union Camerounaise des Brasseries(UCB) en collaboration avec la fondation FU’A TOULA KADJI DEFOSSO pour récompenser les meilleurs élèves du baccalauréat et au GCE. Notons qu’il s’agit des majors des filières C et D pour le baccalauréat et des filières « mathematics » et « science computer » pour le GCE advanced level.

En plus des quatre lauréats des filières susmentionnées, le prix de meilleure note en mathématique du Cameroun a été décerné à la nommée VOUKENG YEMELE pour sa note de 20/20 au baccalauréat C 2023-2024. « Je remercie la fondation Kadji pour les prix qu’ils nous ont remis à moi et aux autres. Je conseille à mes camarades de croire en eux, de se reposer sur leurs familles et de ne pas se démoraliser après le moindre échec » a déclaré la jeune fille quelques minutes après la remise de son chèque de 500 000F et de son ordinateur.



La cérémonie s’est faite en présence des invités de marque à l’instar de Mme Bernadette SANSI, représentante de madame le ministre des enseignements secondaires. Cette dernière n’a pas tari d’éloge à l’égard de l’initiative et de ses organisateurs : «UCB et la fondation Kadji mettent en avant les talents de notre éducation(…) cette initiative qui est la seule du genre au Cameroun est estimée à sa juste valeur par notre ministre et notre gouvernement ».

D’autres invités de marque ont également pris la parole à cette occasion, à l’instar du Pr Viviane ONDOUA BIWOLE, invité spéciale pour cette onzième cérémonie.

En sa qualité d’experte en management et surtout d’enseignante, elle a entretenu l’auditoire sur le rôle de l’école comme moteur du développement, thème de cette édition. Elle a ainsi pu aborder les questions de conditions de l’enseignant, l’implication des autorités politiques et traditionnelles et sociales avant de saluer la fondation et UCB et la fondation Kadji pour leur rôle crucial.

Les enseignants aussi à l’honneur

En ce 5 octobre fête des enseignants, l’occasion était parfaite pour mettre à l’honneur ceux-là qui s’étaient démarqués durant l’année solaire précédente. L’accent était mis sur les professeurs des zones difficiles que sont le nord-ouest, le sud-ouest et l’extrême nord. Ils ont à ce titre reçu la somme de 100 000F et un ordinateur portable. Une envie de valoriser l’enseignement toujours plus forte à la fondation Kadji, comme l’illustre Mme Catherine SANGA dans sa prise de parole « avec leur travail et leur abnégation, les enseignants et les établissements permettent de révéler de nouveaux talents et les élèves brillants…la fondation tient à les remercier et mettre leur travail en avant ».

Notons que pour les années à venir, les membres de la communauté éducative (élèves, enseignants et parents d’élève) à travers une plateforme qui sera créée à et effet. L’annonce a été faite par François MBONGUE, directeur marketing et innovation de l’union camerounaise des brasseries. L’objectif étant ici de « profiter des apports des nouvelles technologies et démocratiser le choix des lauréats » a-t-il expliqué.

Par ailleurs, cette cérémonie de clôture a également permis de récompenser les deux gagnants de la campagne « 30 jours 30 millionnaires » pour la ville de Yaoundé, une campagne destinée à récompenser les meilleurs consommateurs des boissons UCB. le rendez-vous a été donné pour l’année prochaine et la douzième édition de la campagne « quality back to school ».