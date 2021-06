CAMEROUN :: DETENTION ARBITRAIRE ET ILLEGALE A LA PRISON PRINCIPALE DE NANGA EBOKO :: CAMEROON

Condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme pour homicide involontaire par la Cour d’Appel du Centre et détenu à la Prison principale de Nanga Eboko, le Sieur EKOUMA NDZANA Zéphirin, occupant le local 2, devait quitter l’univers carcéral aux premières heures du dimanche 20 juin 2021.

Il y est encore ILLEGALEMENT et ARBITRAIREMENT détenu sur instruction de Mme le Régisseur de la Prison principale de Nanga Eboko, l'Administrateur des Prisons (Aps) Agathe Suzanne MENGUE. Au motif que le détenu, à la suite d’une vive altercation avec l’administration de la prison menace de faire des révélations, à sa sortie, sur les EXECUTIONS EXTRAJUDICIAIRES, ARBITRAIRES OU SOMMAIRES de 04 détenus le 22 avril 2021 des suites de graves actes de torture à eux infligés. Mandela Center International fera une déclaration sur ces éxécutions arbitraires dans les prochains jours. Les responsables de la prison conditionnent depuis ce matin la libération du détenu au paiement de fortes sommes d’argent par son père.

Mandela Center International affirme que plusieurs cas de violations graves des droits de l’homme continuent d’être enregistrés dans cet univers carcéral depuis l’arrivée de dame Agathe Suzanne MENGUE.

Mandela center International affirme que le maintien en détention sans autorisation de prisonniers qui ont fini d’exécuter leur peine est arbitraire aussi bien qu’illégal. Il en va de même de la prolongation sans autorisation d’autres formes de détention. Tout comme la poursuite de l’incarcération d’un détenu au mépris d’une décision judiciaire ordonnant sa libération est arbitraire et illégale.

Mandela Center International soutient fermement qu’il s’agit d’une violation grave des dispositions de l’article 9 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966 dûment ratifié par l’Etat du Cameroun.

Mandela Center International enjoint, avec toute la fermeté, Mme le Régisseur de la Prison Principale de Nanga Eboko de remettre en liberté le sieur EKOUMA NDZANA Zéphirin dans les prochaines heures sous réserves des actions à engager à son encontre pour graves violations des droits de l’homme.

…………………………….

Alert N ° 135 / MCI:

ARBITRARY AND ILLEGAL DETENTION IN THE MAIN PRISON OF NANGA EBOKO.

Sentenced to 5 years' imprisonment for manslaughter by the Court of Appeal of the Center and detained at the main prison of Nanga Eboko, Mr. EKOUMA NDZANA Zéphirin, occupying room 2, had to leave the prison environment in the early hours of this Sunday, June 20, 2021. He is still ILLEGALLY and ARBITRARILY detained there on the instructions of the Superintendent of the Main Prison of Nanga Eboko, the Prison Administrator Agathe Suzanne MENGUE. On the grounds that the detainee, following altercations with the administration of the prison, threatens to make revelations, upon his release, on the EXTRAJUDICIAL, ARBITRARY OR SUMMARY EXECUTIONS of 04 detainees on April 22, 2021 as a result of serious acts of torture inflicted on them. Since this morning, prison officials have made the release of the detainee conditional on the payment of large sums of money by his father.

Mandela Center International affirms that several cases of serious human rights violations continue to be recorded in this prison environment since the arrival of Mrs Agathe Suzanne MENGUE.

Mandela Center International says the continued detention without authorization of prisoners who have completed serving their sentences is arbitrary as well as illegal. The same applies to the prolongation without authorization of other forms of detention. Just as the continued incarceration of a detainee in defiance of a court order ordering his release is arbitrary and unlawful.

Mandela Center International firmly maintains that this is a serious violation of the provisions of section 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights of December 16, 1966, duly ratified by the State of Cameroon.

Mandela Center International requests, with all firmness, the Superintendent of the Main Prison of Nanga Eboko to release Mr. EKOUMA NDZANA Zéphirin in the coming hours, subject to the actions to be taken against her for serious human rights violations.