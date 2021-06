CAMEROUN :: Port Autonome de Kribi : près de 30 milliards de travaux sur la zone portuaire de Mboro. :: CAMEROON

C’est en juin 2016 que fut signée la convention de financement de ce projet entre le Gouvernement Camerounais et la Belfius Banque de Belgique (ancienne Dexia Banque), partenaire financier de la société belge ASPAC International en charge de la réalisation des travaux, pour un montant de près de 30 milliards de FCFA.

Les travaux, débutés à la fin de l’année 2019, constituaient déjà en eux-mêmes l’ambition affirmée du PAK de faire de sa zone logistique et portuaire un des espaces qui traduit au mieux la transformation industrielle et économique du Cameroun.Le projet vise à produire et à distribuer de l’eau potable dans la localité de Mboro, là où sont établies les entreprises liées au port. Il comprend la construction d’un nouveau système d’approvisionnement en eau potable, avec une prise d’eau à partir du fleuve de la Lobé ; une station d’épuration d’une capacité de 5.500 m³/j ; une station de pompage ; une conduite d’alimentation en eau traitée de plus de 10 km ; un réservoir de stockage d’au moins 2.000 m³ et un réseau primaire, secondaire et tertiaire pour la zone portuaire.

Une conduite des travaux éprouvée‘’

Les plans d’exécution tiennent compte des derniers développements de la zone portuaire. Le projet offre, de ce fait, une vision à long terme car il est construit en modules, compatibles avec les extensions futures. La durée du projet est de 36 mois. L’évaluation à date indique un peu plus de la moitié (55%) de délais consommés et 52% du niveau d’avancement. Il est prévu qu’en fin d’année, lorsque le reste des équipements aura été réceptionné, l’avancement global passe devant la consommation des délais.’’

Climat exemplaire de bonne entente

Pour Pierre Chalon, chef du projet ASPAC « La principale contrainte rencontrée fut relative à la pluviométrie de l’année 2020 qui a, notamment, affecté l’ouverture des voies d’accès vers les sites de construction en forêt. En effet, avec 214 jours de précipitations observées, 2020 fut l’an le plus pluvieux de ces 20 dernières années en termes de précipitations combinées au nombre de jours de pluies. De plus, l’année n’avait pas connu de petite saison sèche, ce qui avait engendré six mois consécutifs de pluies intenses. Heureusement et grâce à la collaboration franche et constructive que nous a apporté le PAK, ces aléas et biens d’autres ont pu être jugulés. Une bonne entente qui a permis non seulement d’établir des plans d’exécution au plus près de la réalité observable dans la zone portuaire, mais encore d’orienter les différents échanges vers l’aboutissement d’un projet de qualité »