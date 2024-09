CAMEROUN :: Perturbation du téléphone et internet : MTN accuse, Orange s’excuse, Camtel s’explique :: CAMEROON

Depuis peu, le réseau téléphonique et internet sont fortement perturbés au Cameroun. Une menace qui interpelle les pouvoirs publics et met sur le banc des accusés les entreprises de la filière en l’occurrence MTN Cameroon et Orange Cameroon ainsi que et le principal provider Cameroon Télécommunications CAMTEL.

Le décor de cette situation alarmante est planté par MTN. Depuis le début de l'année, les opérateurs subissent une dégradation désastreuse de la qualité de la fibre optique fournie par CAMTEL. Le nombre de coupures de fibre a augmenté de plus de 40% par rapport à la situation de l'année dernière, qui était déjà assez préoccupante. La dégradation est encore plus alarmante depuis le mois d'août, avec une moyenne de plus de deux coupures de fibre par jour.

Dans une note rendue publique le 23 Septembre 2024 INTITULE « Instabilité de la fibre optique dans le Grand Nord », MTN Cameroon tout en s’excusant auprès de ses clients accuse nommément Camtel « Nous notons donc avec étonnement la récente campagne de presse de CAMTEL qui désinforme le public sur les raisons de l’instabilité des services de communications électroniques ».

Bien plus et pour MTN « Aujourd’hui la qualité de service est dégradée dans les régions de l'Extrême-Nord, du Nord et de l'Adamoua à cause de l'instabilité de la fibre optique causée par ces coupures. Blâmer d'autres opérateurs ne résout pas les causes profondes de la détérioration de la qualité des services de communications électroniques ».

Et pourtant « CAMTEL est l'opérateur auquel l'Etat du Cameroun a accordé le monopole de la gestion de la fibre optique. CAMTEL est donc chargé par l'Etat de mettre cette ressource essentielle à la disposition des autres opérateurs afin de fournir aux usagers des services de communications électroniques de qualité. Le moindre incident sur la fibre optique affecte directement les services voix et internet des opérateurs ».

La multiplication des coupures s'est également accompagnée d'une augmentation de plus de 30% du temps de résolution des incidents, qui peut parfois prendre plusieurs jours.

Finalement pour MTN Cameroon « S'il est difficile de garantir une qualité de service optimale dans des conditions aussi défavorables et indépendantes de la volonté des Opérateurs, MTN Cameroon réitère sa disponibilité à contribuer, aux côtés des Pouvoirs Publics, des autres acteurs de l'Industrie et des Parties Prenantes concernées, à la recherche de solutions viables permettant d'atténuer l'impact négatif de ces coupures de fibre optique ».

Sur le sujet, un autre son, plus conciliant vient de orange Cameroon. Par une autre note parvenue à notre rédaction l’entreprise de téléphonie mobile fait état « Des multiples interruptions sur les backsbones des fibres optiques entre Douala et Yaoundé entravent actuellement le fonctionnement des équipements voix et data dans les deux villes et les autres régions du pays ».

Et rassure ses clients « Nos équipes techniques en appui avec celles du fournisseur des liaisons de transmission fibre optique Camtel travaillent pour le rétablissement rapide ».



Le principal accusé et provider Camtel a, pour sa part pondu un communiqué sur lequel on peut lire « En date du 6 août 2023, le câble sous-marin SAT3 a subi des coupures en haute mer, au large des côtes du Gabon et sur son tronçon terrestre à Abidjan (Côte d’ivoire). Plus tard dans la même journée, certains circuits du câble WACS ont aussi connu une perturbation due à un problème d’alimentation dudit câble survenu à Lagos (Nigeria). Des incidents ayant entraîné la perte d’une importante capacité de fourniture internet avec un impact direct sur la qualité de service offert aux clients » Avant de se montrer rassurant « CAMTEL rassure l’opinion publique que ses équipes sont à pied d’œuvre pour le rétablissement rapide du service dans les plus brefs délais. Tout en s’excusant auprès de ses clients pour les désagréments subis, CAMTEL les remercie pour leur fidélité », termine la note. En attendant sur le terrain, la situation n’est pas maitrisée et les consommateurs continuent à trinquer.