CAMEROUN :: Mbarga Nguélé aux commandes de la police, Mbarga Atangana aux commandes du Cacao :: CAMEROON

Le Délégué General à la Sureté Nationale Martin Mbarga Nguelé a pris les rênes du Comité des Chefs de Police de l’Afrique Centrale alors que le ministre du Commerce Luc-Magloire Mbarga Atangana à été désigné président du Conseil International du Cacao. Cependant que la reprise des actifs de Enoe, compagnie de transport d’électricité fait encore problème.

« Ferdinand Ngoh Ngoh inaugure le siège du Secrétariat permanent » du Comité des chefs de police de l’Afrique Centrale.

Pour le journal La Météo C’est la faveur des clôtures, ce 20 septembre à Yaoundé, de la 4e session ordinaire du Conseil des chefs de police de la sous-région et du 24e forum des ministres en charge de la sécurité présidés par le ministre d’Etat, Sgpr.

A l’occasion, le journal L’Equation précise que « Martin Mbarga Nguélé prend le commandement ». Le nouveau président en exercice du Comité des Chefs de Police d’Afrique Centrale, Martin Mbarga Nguélé, a officiellement reçu le drapeau de la confrérie le 19 septembre au palais des Congrès de Yaoundé. La quatrième session sécuritaire ordinaire du (Ccpac), connaissait ainsi ses nouvelles orientations axées sur le renforcement de la solidarité internationale des policiers du continent dans la lutte contre la criminalité transfrontalière…

Le Quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune s’intéresse à « La magie du cacao ». Pour le journal, Dans les bassins de production de la Lekié et de la Mefou et Afamba, les cacaoculteurs savent désormais qu’ils peuvent vendre le kilogramme de fèves à plus de 4000 F. De quoi booster l’enthousiasme autour de la filière. Surtout quand à vue d’œil, les conditions de vie des planteurs s’améliorent. Avec surtout la Campagne cacaoyère 2024-2025 qui augure « De bonnes nouvelles pour les producteurs ».

Alors que la campagne cacaoyère lancée récemment à Mvengue, dans le Sud, du pays tarde à entrer dans sa phase décisive avec l’organisation des marchés témoins, ça continue de bouger dans ce microcosme comme le témoigne la dernière signature d’un contrat d’achat entre une coopérative locale et un opérateur majeur de l’industrie chocolatière mondiale. Ecrit le journal La Nouvelle

Bien plus Sans Détour annonce « Mbarga Atangana aux commandes ». Le ministre Camerounais du Commerce vient d’être désigné, à l’unanimité des membres du groupe des pays producteurs de l’Organisation internationale du cacao, président du Conseil international du Cacao pour la campagne 2024-2025. Une reconnaissance bien méritée pour son engagement en faveur de la Juste rémunération des producteurs de cacao, et de la valorisation des pays producteurs au sein de l’Oic.

Au sujet du Rachat d’Eneo EcoMatin indique « Le billet de sortie d’Actis divise à la présidence de la République ». Le processus de renationalisation d’Eneo opérateur du service public de l’électricité au Cameroun rencontre de nouvelles frictions au sommet de l’État. Actis, actionnaire majoritaire, réclame entre 100 milliards et125 milliards de Fcfa pour céder ses parts. Mais, à Etoudi, des divergences subsistent sur le montant à proposer, certains responsables estimant que le Cameroun ne devrait pas débourser les 80 milliards proposés par le Comité interministériel piloté par le ministre des Finances Luis Paul Motaze, à la suite d’évaluation réalisée par la filiale française du cabinet KPMG sur la valeur réelle de l’action d’Enéo.