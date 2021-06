FRANCE :: La Françafrique et l’État néocolonial en Afrique

Dans son dernier livre Neither Settler nor Native, L’érudit Ougandais Mahmood Mamdani soutient que l’État-nation et l’État colonial se sont produits l’un l’autre en tandem. En effet l’État colonial et l’État-nation ont tous deux étés construits autour de la politisation d’une majorité ethnique ou religieuse au détriment d’une minorité arbitrairement façonnée. Au cœur du problème, demeure comment la politisation de l’identité – et des ethnies- puis le génocide sont au cœur de la création de l’État-nation.

En tant que tel, le CL2P a toujours œuvré en faveur d’une «révolution épistémique», dans laquelle les humains en viennent à se considérer uniquement comme des «survivants d’une histoire» commune, plutôt que comme des victimes dans un cycle infernal et sans fin de violence.

Au CL2P, nous reconnaissons l’action humaine et nous ne sommes pas simplement des jouets de forces structurelles et abstraites plus fortes et larges comme la Françafrique. Parce que nous considérons fondamentalement que la Françafrique ne peut et ne doit pas être l’unique horizon assigné aux africains francophones.

En relations internationales, aucun partenaire ne doit se considérer indispensable et irremplaçable…

Parce que tous les pays, y compris les plus pauvres obéissent – quand ils ont des dirigeants effectivement légitimes – d’abord à la poursuite puis à la préservation de leurs propres intérêts.

C’est ainsi que la France conçoit sa politique étrangère, indépendamment de la couleur politique de ses dirigeants successifs.

Qu’elle admette enfin que nombre de ses anciennes colonies en fassent de même, sans en permanence instruire un procès pour « sentiment anti-français » ou faire un chantage misérabiliste à la rupture d’une aide dérisoire au développement qui a en réalité peu profité aux populations, mais à une élite africaine complexée et corrompue jusqu’à la moelle.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

