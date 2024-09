CAMEROUN :: Comment les inondations dans le Mayo-Danay mettent le sérail en ébullition :: CAMEROON

Le bilan des inondations intervenues dans l’Extrême Nord du Cameroun est lourd et s’alourdit. La société civile et les partis d’opposition dénoncent, les pouvoirs publics se défendent. En attendant, des milliers de sans abris dorment à la belle étoile.

Comme bilan provisoire, on peut noter : 11 morts. 200.000 personnes impactées. 103 000 hectares de cultures détruites. 185 écoles primaires inondées. 13 lycées inondés. 1 178 têtes de bétail perdues.8 000 maisons détruites.



Face à cette situation préoccupante, le député de l’opposition Jean Michel Nintcheu est monté au créneau pour dénoncer « Le ministre de l'administration territoriale vient d'annoncer que le président de la République du Cameroun a débloqué 350 millions de FCFA comme aide d'urgence pour les 200.000 victimes du département du Mayo Danay, région de l'Extrême-Nord. Soit 1750 FCFA par victime. Une insulte inadmissible et inacceptable à l'endroit de ces populations meurtries ».

Non sans dénoncer la gestion opaque qui entoure la Direction de la protection civile logée au ministère de l’administration territoriale et chargée d’anticiper et gérer ce genre de catastrophes naturelles « À quoi servent les milliards de FCFA alloués chaque année à la Direction de la protection civile qui est logée au ministère de l'administration territoriale ? Le budget annuel moyen de la direction de la protection civile est de 6 milliards de FCFA soit un total de 78 milliards engloutis en 12 ans ».

Et même, le député s’interroge « Pourquoi ne pas mobiliser le chapitre 65 du budget général de l'Etat intitulé "Intervention de l'État en fonctionnement" et dont le but est de couvrir les charges non prévues par l'État en fonctionnement » ?

Pres d’une semaine après, l’ampleur des dégâts maintient le sujet dans la presse. Pour Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics, « Les secours arrivent ». Un convoi de 22 camions chargés de produits de première nécessité, denrées alimentaires et matériel de couchage, a été mis en route hier par le ministre de l’Administration territoriale à destination de Yagoua dans l’Extrême-Nord. Cette cargaison retrouvera 24 autres camions stationnés à Garoua et à Maroua.



Bien plus, « Le couple présidentiel auprès des sinistrés ». Pour le journal L’Equation, Le Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain a effectué à Yagoua du 13 au 15 septembre 2024, sut Très Hautes prescriptions du chef de l’Etat, une visite de travail en vue d’évaluer les dégâts et de proposer les actions d’urgence pour rétablir la mobilité urbaine dans cette partie du pays.

Le Journal L’Indépendant paraissant à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun et Siege des institutions apporte un autre son de cloche pour parler de la « Polémique autour de la dotation spéciale ». Le bilan de la catastrophe naturelle est alarmant : une dizaine de morts, 8000 maisons détruites, 200.000 personnes affectées, 185 écoles primaires et 13 lycées touchés, ainsi que 1178 têtes de bétails perdues, etc. Face à l’ampleur des dégâts, les 350 millions de Fcfa octroyés par le président de la République sont jugés insuffisants, par les observateurs de la scène politique.