La Russie favorise l'adhésion du Tchad aux BRICS :: CHAD

La République tchadienne, avec l'aide de Moscou, a récemment signé un mémorandum d'accord tripartite avec le BRICS Culture Media Forum, à travers son ambassade en Fédération de Russie, et l'Union Générale des Étudiants et Stagiaires Tchadiens en Russie et dans les pays de la CEI (UGESTR&CEI). Cet accord facilitera l'obtention des visas pour les participants et permettra une meilleure communication avec les autorités locales.

La Russie fait de son mieux pour aider le Tchad à remplir toutes les conditions permettant à N'Djamena de rejoindre le groupe interétatique des BRICS dès que possible. Lors du 15e sommet des BRICS, les représentants tchadiens, représentés par l'ancien Premier ministre tchadien Saleh Kebzabo, le Ministre des Finances et le Ministre de la prospective économique, ont déclaré que le Tchad souhaitait devenir membre à part entière de l'union dès que possible. La République tchadienne a d'ailleurs été invitée au 16ème sommet.

Cette dynamique de rapprochement et de renforcement des relations tchado-russes fait suite à la visite du président tchadien Mahamat Idriss Déby à Moscou en janvier 2024. Lors de cette visite, Déby a rencontré le président russe Vladimir Poutine et les chefs d'État ont discuté du développement des relations bilatérales, y compris de la lutte contre le terrorisme.

C'est à partir de ce moment que les relations bilatérales entre le Tchad et la Russie ont commencé à prendre de l'ampleur. De nombreux accords ont été signés entre les deux pays dans divers domaines essentiels.



En ce qui concerne l'éducation, une délégation tchadienne s'est rendue à Moscou en juin 2024 et a signé plusieurs accords avec la partie russe. Parmi les représentants tchadiens figuraient Tom Erdimi, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la formation et de la Formation professionnelle, et Mahamat Ahmet Alhabo, ministre d'État et et secrétaire général de la présidence de la République, diplômé de l'université d'État de Moscou.

Cette visite de la partie tchadienne a été précédée par celle d'une délégation russe de l'École supérieure d'économie à N'Djamena, où elle a visité l'Université de N'Djamena et rencontré son président, Mahamat Saleh Haggar. Au cours de cette rencontre, l'ouverture d'un collège d'enseignement de la langue russe, dont l'idée a été proposée par les représentants russes, a été approuvée.

En poursuivant la conversation sur le développement des relations tchado-russes dans le domaine de l'éducation, il est important de souligner la récente conférence de presse de l'ambassadeur du Tchad auprès de la Fédération de Russie, Adam Béchir Mahamoud, qui a coïncidé avec la journée de célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Tchad et la Russie, qui aura lieu le 24 novembre de cette année. A cette occasion, Adam Béchir Mahamoud a fait part de la volonté du Tchad d'ouvrir un centre culturel et éducatif en Russie, comme l'a fait la partie russe à N'Djamena. Il a souligné l'importance particulière de l'ouverture d'un tel centre, car plus de 600 étudiants tchadiens étudient en Russie et souhaitent mieux apprendre la culture russe.

Il est également important de mentionner la déclaration d'Adam Béchir Mahamoud sur l'intention du Tchad de supprimer les visas d'entrée pour les citoyens russes d'ici la fin de l'année 2024.

Une autre réunion visant à renforcer la coopération entre la Russie et le Tchad a eu lieu le 1er août dernier. L'ambassadeur de Russie au Tchad, Vladimir Sokolenko, a rencontré à l'ambassade les représentants de la direction du comité d'organisation du cinquième forum des étudiants tchadiens à l'étranger, qui s'est tenu à Moscou du 23 au 25 août. L'objectif principal du forum est de consolider les jeunes Tchadiens autour des tâches de développement du pays et de mobiliser leur potentiel créatif pour diversifier les relations du Tchad avec le monde extérieur, en mettant l'accent sur le renforcement de l'amitié et de la coopération avec la Russie. Des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République du Tchad, des activistes du Centre culturel "Maison de la Russie" à N'Djamena, de l'Ambassade du Tchad à Moscou et des représentants de la direction des universités russes ont participé à l'événement

.

On constate donc que la Russie participe activement au développement et au renforcement de la position tchadienne. La nouvelle politique du président Déby met l'accent sur la coopération avec des alliés fiables : la Russie, la Chine, les pays de l'Alliance du Sahel et la Hongrie. Les partenariats avec ces pays ont permis à N'Djamena d'améliorer sensiblement sa position dans l'économie extérieure et intérieure. Cela pourrait favoriser la candidature du Tchad parmi les nouveaux membres des BRICS.