L'Allemagne renforce les contrôles aux frontières dès le 16 septembre prochain :: GERMANY

L'Allemagne a annoncé qu'elle renforçait les contrôles à ses frontières terrestres afin de lutter contre la "migration irrégulière".

Cette nouvelle intervient après la montée progressive d'indignation publique à la suite d'attentats islamistes présumés.

Voici ce que nous savons à ce jour sur l'impact de cette mesure sur les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de l'Allemagne.

Pourquoi les nouveaux contrôles aux frontières de l'Allemagne sont-ils mis en place ?

Fin août, trois personnes ont été tuées lors d'une attaque au couteau dans la ville de Solingen, à l'ouest du pays. Le suspect, un Syrien de 26 ans en attente d'expulsion, a échappé auparavant aux forces de l'ordre (mais il s'est rendu à la police après l'attaque).

L'attaque, revendiquée par le groupe État islamique, s'est produite une semaine seulement avant des élections régionales clés dans l'est de l'Allemagne et aurait enflammé le débat sur l'immigration dans le pays.

La ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, a déclaré lors d'une conférence de presse que les nouveaux contrôles aux frontières limiteraient la migration et "protégeraient contre les dangers aigus posés par le terrorisme islamiste et la grande criminalité".

La zone Schengen de l'Europe permet de voyager sans passeport entre les pays membres, mais les États membres sont autorisés à introduire des contrôles aux frontières s'ils estiment qu'il existe une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.

Les contrôles, annoncés le 9 septembre dernier, seront en vigueur à partir du lundi 16 septembre.

Les mesures sont en place pour des durées variables - lisez la suite pour plus de détails.

Qu'est-ce qui va changer pour les voyageurs ?

Bien que les détails ne soient pas encore connus, il est probable que les nouveaux contrôles frontaliers affecteront toutes les personnes arrivant ou quittant l'Allemagne par voie terrestre.

Les embouteillages pourraient s'accumuler pour les automobilistes si un plus grand nombre d'entre eux sont arrêtés aux frontières.

Les trajets en bus et en train pourraient prendre plus de temps si les transports sont interrompus pour effectuer des contrôles.

La Deutsche Bahn (DB) est le plus grand opérateur ferroviaire d'Allemagne. Elle gère les trains régionaux et ceux qui traversent les frontières. Elle a connu des retards importants et fréquents, près de la moitié des trains longue distance étant arrivés en retard en juin dernier. La DB a déclaré que ces retards étaient dus à des conditions météorologiques extrêmes.

La longueur des contrôles aux frontières ne fera qu'ajouter aux difficultés des passagers de la DB.

Les principaux opérateurs de trains et de bus, tels que Deutsche Bahn, European Sleeper et Flixbus, ont été contactés pour commentaires.

Albanie, Chypre, Irlande : les meilleures destinations européennes hors espace Schengen, pour ceux qui ont dépassé les 90 jours autorisés dans cette zone

Quels sont les pays concernés par les nouveaux contrôles ?

L'Allemagne a des frontières terrestres communes avec l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne et la Suisse.

L'Allemagne dispose déjà de contrôles temporaires le long de sa frontière avec l'Autriche, qui ont été mis en place en 2015 pour faire face à un afflux important de migrants et sont restés en place depuis. Ils sont actuellement en place jusqu'au 11 novembre 2024.

Des contrôles temporaires le long des frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse ont également été mis en place l'année dernière, alors que les inquiétudes liées à l'immigration augmentaient à nouveau. Ils sont actuellement en place jusqu'au 15 décembre 2024.

Les contrôles seront désormais étendus aux autres frontières terrestres de l'Allemagne, avec la France, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark, a indiqué le ministère.

Ils seront initialement en place pendant six mois, ce qui signifie qu'ils couvriront les périodes de forte affluence d'octobre, de Noël et du Nouvel An.

Bien que l'Allemagne ait jusqu'à présent indiqué que ces mesures seraient en place pendant six mois, elles pourraient bien entendu être prolongées au-delà de cette période si l'on estime qu'elles remplissent leur fonction.