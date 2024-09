CAMEROUN :: Lions Indomptables : Match nul face au Zimbabwe, domination stérile malgré la possession du ballon :: CAMEROON

Les Lions Indomptables du Cameroun ont buté sur les Warriors du Zimbabwe lors de leur deuxième rencontre des éliminatoires de la CAN 2025. Malgré une domination écrasante, les Camerounais n'ont pas réussi à trouver la faille et se sont contentés d'un match nul (0-0).

La première période a été marquée par une possession de balle largement en faveur des Lions Indomptables (57%). Les hommes de Marc Brys ont multiplié les passes (235 avec 86% de réussite), tentant de percer le bloc défensif zimbabwéen. De leur côté, les Warriors ont adopté une stratégie plus prudente, privilégiant les contres.

En seconde période, le scénario n'a guère évolué. Les Lions Indomptables ont continué de pousser, mais sans succès. Les Zimbabweens ont résisté et ont même eu quelques opportunités de contre-attaquer. Le score est resté vierge jusqu'au coup de sifflet final.

Ce match nul est un coup d'arrêt pour les Lions Indomptables qui avaient pourtant bien débuté les éliminatoires. Les Camerounais devront rapidement se remettre de cette déception et trouver les solutions pour être plus efficaces devant le but.