CAMEROUN :: Que cache le rapprochement entre le Président Paul Biya et Nicolas Sarkozy ? :: CAMEROON

En marge de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, le chef de l’État camerounais a profité de son séjour pour s’entretenir à huis clos avec l’ex-président français.

Dans sa version web, Jeune Afrique écrit Sans trop de precisions que « Quinze ans après leur dernière rencontre officielle, Paul Biya, le chef de l’État camerounais, et son ancien homologue français, Nicolas Sarkozy, se sont entretenus à huis clos, le 30 juillet. Ce rendez-vous a eu lieu en marge du séjour que le couple présidentiel camerounais effectuait à Paris, où il était venu assister à la cérémonie d’ouverture »

De quoi s’est-il agi au cours de cette rencontre entre ces deux responsables Camerounais et Français ? La Nouvelle, un journal paraissant à Yaoundé la capitale du Cameroun et siège des institutions la lie à la Présidentielle 2025 au Cameroun pour parler de « Les non-dits du rapprochement Paul Biya-Nicolas Sarkozy ». Nicolas Sarkozy, lobbyiste de luxe au Cameroun et gestionnaire de la campagne de Paul Biya à la présidentielle 2025. Selon certaines indiscrétions, Nicolas Sarkozy est pressenti comme accompagnateur du président Paul Biya pour la campagne présidentielle de 2025, en plus de faire du lobbying pour les milieux d'affaires français. Que cache cette subite proximité entre le président Paul Biya et l’ancien président français, Nicolas Sarkozy ?

Ce d’autant plus que lorsqu’il était aux affaires en France, La dernière rencontre officielle entre Paul Biya et Nicolas Sarkozy remonte au 24 juillet 2009 lors d’une visite du président camerounais en France. Au menu de cette rencontre au sommet rapporte le Nouvel Observateur, un journal Français, « La situation intérieure camerounaise, y compris les questions de gouvernance, de démocratie et de droits de l’Homme, a été évoquée vendredi 24 juillet lors de l’entretien entre Paul Biya et Nicolas Sarkozy, selon l’Elysée. Nicolas Sarkozy a demandé au président camerounais de « poursuivre » et « approfondir » ses « efforts » pour la démocratie et les droits de l’Homme. Le président français a également rappelé que « la bonne gouvernance était un critère essentiel de développement » et « combien il était essentiel que des élections aient lieu ». « La démocratie et les droits de l’Homme sont une préoccupation constante du président »

Sur place au Cameroun, L’Indépendant, un journal de Yaoundé s’intéresse à l’Entourage présidentiel pour dire que « Biya a-t-il mal à ses Dcc ? ». Philippe Mataga, Laurent Esso, Edgar Alain Mebe Ngo’o, Jean Baptiste Béléoken, Martin Belinga Eboutou, n’ont pas lésiné sur les moyens pour gravir les échelons dans le cercle du pouvoir. Dans un contexte socio-politique qualifié de fin de règne par les forces centrifuges, les manœuvres qui préfigurent l’imminence d’un remaniement ministériel, alimentent l’inimité cordiale entre les plus proches collaborateurs du chef de l’Etat. La guerre de succession est ouverte au-delà du positionnement des affidés des sous- chefs à tous les rouages de l’appareil gouvernemental.

Sur un autre plan, l’Ong Transparency international revient sur la Corruption-France-Cameroun-Affaire Bourbon dont le Cameroun est impliqué dans ce que Le Point, un journal de Yaoundé qualifie de « La débauche … ». Des dirigeants et anciens responsables de la société maritime pétrolière française ont été condamnés le 12 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour corruption d’agents publics étrangers dans trois pays africains dont le Cameroun. Où une dette fiscale d’environ 7 milliards Fcfa a été effacée par deux inspecteurs des impôts véreux, soudoyés à hauteur de 100 millions Fcfa de pot-de-vin le Cameroun échappera-t-il à un mauvais classement de l’Ong Transparency international ?