Apaisement entre Fecafoot et Minsep : Rencontre surprise à Kampala avant Cameroun-Zimbabwe

Dans un retournement de situation inattendu, une rencontre surprise entre des représentants de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) et du Ministère des Sports et de l'Éducation Physique (Minsep) a eu lieu à Kampala, en Ouganda, à la veille du match crucial entre le Cameroun et le Zimbabwe. Cette réunion semble marquer un pas vers l'apaisement dans le conflit qui opposait les deux institutions pour le contrôle de l'équipe nationale.

Cyrille Tollo, conseiller technique au Minsep, et le Professeur Prospère Nkou Mvondo, membre du Comité exécutif de la Fecafoot et chef de la délégation, ont été aperçus ensemble à l'hôtel des Lions Indomptables, suscitant la surprise générale. Cette rencontre intervient dans un contexte de tensions exacerbées entre les deux organes, laissant entrevoir une possible réconciliation.

Interrogé sur les circonstances de cette réunion, le Professeur Nkou Mvondo a déclaré : "Cyrille Tollo est venu à l'hôtel de la Fecafoot pour remettre les passeports des joueurs. Au ministère, ils ont compris que la légalité est du côté de la Fecafoot." Cette déclaration suggère une reconnaissance implicite de l'autorité de la Fecafoot dans la gestion de l'équipe nationale.

De son côté, Cyrille Tollo a fourni plus de détails sur la nature de cette rencontre lors d'une interview accordée à Équinoxe radio. Il a souligné que l'objectif principal était d'apaiser les tensions entre les deux institutions. "Nos institutions respectives avaient des opinions divergentes, chacun défendant son institution. Cependant, en venant à Kampala, comme précédemment à Luanda, le Ministre des sports a prôné l'apaisement," a-t-il expliqué.

Tollo a insisté sur le fait que cette initiative s'inscrivait dans une démarche de collaboration, tout en respectant les prérogatives de chaque entité. "Nous avons rappelé que l'organisation technique de cette rencontre incombe à la Fecafoot, et que le ministère n'a pas l'intention d'interférer, car ce n'est pas dans nos missions," a-t-il précisé.

Cette rencontre semble avoir été fructueuse, avec Tollo la qualifiant de "très courtoise et fraternelle". Il a également révélé que le ministère était porteur d'un message du ministre camerounais des sports à son homologue ougandais, visant à faciliter les dispositions protocolaires pour l'équipe camerounaise.

Ce rapprochement intervient à un moment crucial, alors que les Lions Indomptables se préparent à affronter le Zimbabwe dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le match est prévu ce mardi 10 septembre à 17h au stade Nelson Mandela de Kampala.

Cette démonstration d'unité entre la Fecafoot et le Minsep pourrait avoir un impact positif sur le moral de l'équipe nationale, qui a dû naviguer dans des eaux troubles ces derniers temps en raison des querelles institutionnelles. L'apaisement des tensions pourrait permettre aux joueurs de se concentrer pleinement sur leur performance sur le terrain.

Cependant, il reste à voir si cette trêve sera durable et comment elle se traduira concrètement dans la gestion future de l'équipe nationale. Les supporters des Lions Indomptables espèrent que cette réconciliation apparente marquera le début d'une nouvelle ère de collaboration fructueuse entre la Fecafoot et le Minsep, au bénéfice du football camerounais.

Alors que le coup d'envoi du match Cameroun-Zimbabwe approche, tous les yeux seront rivés non seulement sur la performance des Lions Indomptables sur le terrain, mais aussi sur la dynamique off-field entre les instances dirigeantes du football camerounais. Cette rencontre à Kampala pourrait bien être le tournant dont le football camerounais avait besoin pour avancer de manière unie et déterminée vers ses objectifs futurs.