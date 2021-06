CAMEROUN :: Un squelette humain découvert au centre-ville de Bertoua :: CAMEROON

La découverte a été faite par des commerçants le 31 mai dernier au marché d’oignons et serait justifiée par l’absence des cimetières pendant la période coloniale.

Lundi 31 mai dernier, aux encablures de 17h, une découverte peu ordinaire ameute les commerçants du marché d’oignons, sis en plein centre-ville de Bertoua chef-lieu de la région de l’Est. En effet, il s’agit des ossements humains qui ont fait apparition suite à l’érosion du sol. Selon un vendeur de la boutique devant laquelle la découverte a été faite, « un passant s’est arrêté pour saluer une connaissance qui achevait ses achats. Pendant leurs échanges, le passant a aperçu les dents enterrées au sol, ceci grâce à l’érosion du sol provoquée par la forte pluie du matin qui a nettoyé la surface de la terre. Le passant a insisté que ce sont les ossements humains ». Pris de panique, les commerçants ont alerté le chef du quartier Ndemnam qui abrite le marché d’oignon.

« C’est vrai, ils sont venus nous alerter à la chefferie ce matin (Ndlr : mardi 1er juin dernier) et je suis parti immédiatement prévenir le sous-préfet de l’arrondissement de Bertoua 2e de cette découverte curieuse », confie Sa majesté Ousmanou Gomna, patriarche de la communauté Gbaya de Bertoua. Informé de la situation, le sous-préfet de Bertoua 2e a immédiatement saisi les autorités de la ville notamment, le procureur de la République, le maire de la ville, le responsable de la police judiciaire et de l’hôpital régional de Bertoua. Ces autorités sont descendues sur les lieux. Après avoir excavé le site, l’on a découvert un squelette humain entier. Selon les premières analyses des médecins « ce corps humain aurait déjà fait plus de 100 ans ».

Origine

Pour sa majesté Ousmanou Gomna, aujourd’hui, âgé de 80 ans et qui a passé l’essentiel de sa vie au quartier Ndemnam, « c’est probable que ce soit une vieille tombe car il y a 50 ans, cet endroit était la piste de boeufs avec quelques habitations ». De son côté, Aladji Abdoulaye, chef du bloc N°5 du quartier Ndemnam, depuis 20 ans, explique que, « ce quartier existe depuis plus de 100 ans. La ville est venue trouver le quartier et les habitants Gbaya et Maka’a ont vendu leur maison et sont partis. Et à l’époque, en l’absence des cimetières, les Bantou et les musulmans enterraient leurs morts parfois dans la maison d’habitation. La route actuelle où on a découvert ce corps a été créée récemment par la communauté urbaine ». En attendant la suite des enquêtes, les restes de ce corps humain ont été conduits au cimetière de la ville par les services de la communauté urbaine.

