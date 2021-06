CAMEROUN :: 31 mai 2021-Journée mondiale sans tabac : déclaration de la FOCACO :: CAMEROON

L’épidémie du tabac tue plus que la pandémie de la COVID 19 !

En effet, le tabac est la première cause de mortalité prématurée et évitable dans le monde. L'épidémie du tabac tue environ 8 millions de personnes chaque année dans le monde et le Cameroun enregistre environ 66 000 décès chaque année du fait du tabagisme.



Selon l'OMS, le risque de tomber gravement malade du COVID-19 et d'en mourir est jusqu'à 50% plus élevé pour les fumeurs que pour les autres.

L’Organisation Mondiale de la Santé(OMS) préconise donc aux Etats d’avoir comme priorité absolue de mettre un terme à la manipulation éhontée à laquelle se livre l'industrie du tabac auprès des jeunes et des femmes, en particulier en vue de recruter la prochaine génération d'accros à la nicotine. La Fondation camerounaise des consommateurs tire la sonnette d’alarme et interpelle les pouvoirs publics.

Les campagnes promotionnelles et d’affichage publicitaire organisées par les entreprises distributrices des produis de tabac au Cameroun constituent une violation flagrante de la Loi n° 2007/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun notamment en son article 39 alinéa1

LE PROBLEME : Les géants du tabac ciblent les jeunes à grand renfort de publicité et de promotion

L’industrie du tabac perd sans cesse des consommateurs car de nombreux fumeurs arrêtent de fumer ou meurent des suites de maladies liées au tabac. Par conséquent, les compagnies lancent des campagnes de publicité massives afin d’inciter les jeunes à fumer et à devenir des fumeurs à long terme.

Dans cette stratégie de communication plus discrète et clandestine, les marques de tabac tentent de s’assurer une présence légère et diffuse dans divers moments de la vie du consommateur et plus spécifiquement dans les instants de divertissement et de détente. Etre présent dans les boîtes de nuit, les clips vidéo et films prisés par les jeunes par exemple.

Ces stratégies employées par les compagnies comprennent : une publicité massive dans les points de vente situés à proximité des écoles et terrains de jeux par le biais d’affiches clairement visibles depuis l’extérieur. Ainsi sur les lieux de vente, tous les clients sont exposés aux messages et aux images en faveur du tabagisme, indépendamment de leur âge et de leur statut fumeur ou non-fumeur.

LES CONSEQUENCES DU TABAGISME

Selon le ministère de la santé, le Cameroun enregistre environ 66 000 décès chaque année du fait du tabagisme; 15% de jeunes de moins de 15 ans sont fumeurs avec une prévalence plus élevée en milieu scolaire ; 44 % d’élèves ont expérimenté le tabac. Et d’après les observations « les pauvres fument plus que les personnes à revenus élevés et gaspillent ainsi le peu d’argent qui devrait en principe être affecté à la nourriture et l’éducation. De ce fait, le tabac hypothèque le développement du pays ».

En effet, de nombreuses études ont montré que dans les pays à faible revenu, les ménages les plus pauvres consacrent plus de 10% de leurs dépenses au tabac. De ce fait, le tabac conduit à la malnutrition des populations, à la mort prématurée, à la hausse des dépenses sanitaires, à la déstabilisation des ménages.

CONSEQUENSES DU TABAGISME PASSIF

Les conséquences d’une exposition trop importante au tabagisme passif chez l’adulte sont : Cancer bronchique, ORL, Cancer de la vessie, Maladies cardiaques, Artériopathies périphériques, Accidents vasculaires cérébraux, Bronchites chroniques, Asthme

Les conséquences d’une exposition trop importante au tabagisme passif chez l’enfant sont : Asthme, Infections bronchiques, Otites, Morte subite chez le nourrisson

Recommandations

L’une des missions de la FOCACO qui est celle de la promotion et la protection des intérêts du consommateur, nous exhortons le Gouvernement à prendre en compte nos revendications suivantes :

- l’interdiction totale de la publicité en faveur du tabac (notamment le branding des kiosques à tabac)

- l’interdiction de la vente à l’unité des cigarettes

- l’interdiction de la vente ambulante et sur la voie publique des produits de tabac

- l’interdiction de fumer dans les clips vidéo et films diffusés aux horaires jeunesse

- l’interdiction de fumer du tabac ou la chicha dans les lieux publics fermés notamment dans l’enceinte des aéroports, à l’intérieur des débits de boissons (cafés, bistrots, bars et discothèques)

- l’augmentation des taxes sur le tabac et les produits de tabac (Taxation à 75% comme produit toxique)

Considérant l’importante menace présentée par la consommation du tabac sur la santé du fumeur et de celle de son entourage, et conformément à la Loi cadre N°012 du 6 Mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun, nous vous exhortons le Gouvernement camerounais à prendre toutes les mesures contraignantes pour garantir le respect de la loi sur la publicité et procéder à la création des centres de sevrage tabagique.

Il est urgent de traiter ces questions avec le souci de tous et particulièrement de la jeunesse camerounaise, fer de lance de la Nation.

Fait à Douala, le 31 mai 2021

(é) Alphonse AYISSI ABENA,

Président exécutif FOCACO

Membre de l'Alliance internationale des organisations des patients