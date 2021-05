CAMEROUN :: Thermomètre gouvernemental : Des ministres au bord de la prison et des ministres au travail :: CAMEROON

L’action du gouvernement est fortement entachée par le scandale de « la covidgate » Les uns vivent la psychose d’un emprisonnement pendant que la sérénité règne dans les autres départements ministériels.

Et la presse s’est emparée de l’affaire. Depuis l’ouverture des auditions au tribunal criminel spécial pour irrégularités dans la gestion liée aux fonds covid 19.

Du coup, le curseur du thermomètre de l’actualité gouvernementale du Cameroun balance entre les deux extrêmes relayée par le presse. Au dehors, l’atmosphère est grippée et le journal Infomatin se tourne vers le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), parti au pouvoir à Yaoundé, si prompt à soutenir son président national, Paul Biya pendant les moments difficiles.

« Ou sont passées les motions de soutien » ? S’interroge le journal. De fait, le Rdpc, parti au pouvoir qui a habitué les Camerounais dans des actes de déférence à l’endroit de son leader à de telles circonstances, semble, cette fois, avoir abandonné Paul Biya, seul, au front. Sur le terrain de l’action, Malachie Manaouda, ministre de la santé publique et principal accusé veut maintenir la tète hors de l’eau. En se déchargeant sur Alim Hayatou, ancien ministre délégué auprès du ministère de la santé décédé il y a quelque temps. Le journal Essingan écrit que « Manaouda persécute un fantôme » Pour le journal, le ministre fait dire que c’est Alim Hayatou qui est auteur de la gabegie dans son département ministériel pour avoir signé tous les marchés passés.

Ils sont nombreux les membres du gouvernement et leurs partenaires qui sont devant la juridiction speciale pour avoir mal geré les fonds

publics. Le quotidien Mutations indique que « la classe politique demande des têtes » provoquant l’ire du quotidien le Messager qui s’écrie « démissionnez au nom de l’honorabilité » le journal demande le retour de l’orthodoxie dans la gestion de la chose publique.

Au demeurant, la covidgate n’a pas arrêté l’action gouvernementale. Réalités Plus signale qu’à la Fonction publique «Déjà 7622 agents publics fantômes nettoyés! Bravo Joseph Le!». Au total 7622 personnels déjà radiés de la Fonction Publique camerounaise. L’annonce a été faite au cours d’un point de presse donné hier 26 mai 2021 par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative Joseph Le. Une première vague de 493 agents radiés a été publiée le 21 mai dernier. L’Etat Camerounais avait mis tout en œuvrepour permettre à ces derniers de venir régulariser leur situation mais ils n’ont jamais répondu présents durant près de 4 années...

Ce que le Quotidien qualifie de «Tolérance zéro!». 7622 fonctionnaires et agents de l’Etat en cours de radiation de la Fonction Publique. 5,4 milliards Fcfa par an de perte sèche au Trésor public. C’estla substance du point de presse que le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Joseph Le a donné hier, 26 mai 2021à Yaoundé...

Par ailleurs et au ministère des transports, la Prévention et sécurité routière reste au centre des préoccupations. «Un ticket de 300 millions Fcfa pour embarquement immédiate!». Pour le Pelican, un vaste chantier ouvert hier jeudi, 27 mai 2021, par le ministre des Transports, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe, financer les projets de prévention et de sécurité routière, retenus dans le cadre du programme 2021 des Fonds Routier dans douze collectivités territoriales décentralisées. Il s’agit de: Edea 1er, Nkongsamba 1eret Yabassi dans le Littoral; Mbankomo et Mengueme dans le Centre; Sangmélima dans le Sud; Dziguilao et Maga dans l’Extrême-Nord; Dschang dans la région de l’Ouest.

Au ministère de l’habitat et du développement urbain, le logement des citoyens est la priorité. Le journal L’Elite informe que les «Acquéreurs installés». De fait indique le journal, En parfaite adéquation avec les très hautes instructions du chef de l’Etat, qui prescrit l’accélération de la mise en œuvredu programme gouvernemental de construction de 10000 logements sociaux et l’aménagement de 50000 parcelles constructibles, de Mbanga Bakoko, en passant par Douala jusqu’à Olembe, qui est à sa 6èmecuvée. La remise des clefs par le ministre de l’Habitat et du Développement Urbain Célestin Ketcha Courtès, qui permet aux différents acquéreurs de s’installer, traduit en acte...