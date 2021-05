LE MANIFESTE DU MEDIATEUR UNIVERSEL: Le Modèle Camerounais de la politique :: CAMEROON

Quand dans une société, l’expression de la haine, les attaques personnelles, les mensonges, les injures articulées sur toute sortes de traits subjectifs, personnels, familiaux, tribaux et moraux deviennent la règle dans la construction de l’argumentaire politique, il y a légitimement lieu, de conclure à un modèle établi d’une extrême nocivité. C’est peut-être notre cas dorénavant.

Le spectacle qu’offrent les tonnes de diatribes déversées au quotidien, devient inquiétant. Mais au fond, c’est la recherche d’une explication rationnelle, qui devrait préoccuper celles et ceux qui ont encore à cœur, de parler et d’œuvrer positivement, de penser le pays et non la tribu ni les individus ni les villages.

Mais qui sont-ils, s’interrogeait bruyamment un contemporain ? Allons donc chercher, et on découvre des gens frustrés, des champions des échecs dans toutes leurs initiatives, des âmes méchantes dont le prisme de la pensée est noyé dans une jalousie cruelle, des envieux qui rêvent de prendre la place des autres, des handicapés mentaux qui n’ont aucune éthique de vie et ne s’encombrent pas des exigences de rectitude et d’élégance. Un rien voudra voler plus haut qu’un aigle, chausser les crampons d’Eto’o, jouir des privilèges de Paul Biya, profiter de la réputation d’un grand écrivain, manger ce qu’il n’a pas produit. C’est de là que proviennent l’injure, la haine et la jalousie, plus que du souci de changer ou de sauver le Cameroun. Parce qu’on confesse avoir caché et géré des urnes bourrées et que la récompense n’est jamais venue, parce qu’il s’estime docteur et que la télévision ni nationale ni internationale ne l’invite, parce qu’on n’est pas heureux dans sa maison, parce qu’on aurait aimé naître de tel famille, parce qu’on n’a pas la promotion espérée, on se fâche, on clame la mort du président, on insulte tout, on dénonce tout, on prône l’anarchie, on soutient les terroristes et on célèbre l’assassinat d’un militaire, d’un gendarme ou d’un policier. Pour eux, le Cameroun est mauvais, rien ne marche, il faut un coup d’Etat, il faut appeler les secours extérieurs. TRISTE CONSTAT.

Ce modèle-là, les promoteurs le regrettent toujours un jour. Mais face à eux, ces perdus et embrouillés bons pour des séances de psychanalyse, restons unis, calmes, sages et maintenons l’option du dialogue, du pardon et de la réconciliation. Quoi qu’il advienne, nous triompherons et le Cameroun avancera. Un pays ne meurt pas./.