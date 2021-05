CAMEROUN :: Arrêté à Nanga-Eboko pour trafic de chimpanzés. :: CAMEROON

Un homme a été arrêté à Nanga-Eboko, dans la Région du Centre, pour trafic de chimpanzés. Il a été arrêté au cours d'une opération menée par des agents de la Délégation Départementale des Forêts et de la Faune de la Haute Sanaga, avec l'assistance technique de LAGA, une organisation chargée de la mise en application de la loi sur la faune.

Le trafiquant présumé a été arrêté auxberges de laSanaga, à environ 6 km de Nanga-Eboko, avec un bébé chimpanzé placé dans une minuscule boîte en carton. Il a été arrêté alors qu'il essayait de faire passer illégalement l'animal à Nanga-Eboko pour le vendre après avoir parcouru des dizaines de kilomètres jusqu'aux berges du fleuve. Il a ensuite été emmené au bureau des Forêts et de la Faune pour être interrogé. Il a essayé de s'échapper mais a été rapidement capturé et emmené à la brigade de gendarmerie de Nanga-Eboko.

Selon les enquêtes préliminaires, le suspect a déjà été arrêté pour le même type d'activité illégale liée à la faune. Il s'est procuré le bébé chimpanzé dans une zone communément appelée "Ndondzoua", considérée comme un foyer pour toutes sortes de viande de brousse fournie à des restaurants de Yaoundé. La mère du bébé chimpanzé aurait été abattue pour alimenter le commerce de viande de brousse florissant dans la région.

Le chimpanzé est totalement protégé par la loi de 1994 sur la faune du pays et est classé comme une espèce en danger sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN. Alors que ses effectifs avoisinaient les 2 millions au début du 20ème siècle, ils ne dépassent pas aujourd'hui les 500 000, ce qui n'est pas un grand nombre. Le problème est le même partout où l'on trouve le chimpanzé. Par exemple, il y a moins de 6000 chimpanzés à l'état sauvage dans la zone frontalière Nigéria - Cameroun qui abrite le chimpanzé Nigéria - Cameroun. Le chimpanzé est chassé et utilisé pour des rituels mystiques et traditionnels dans les pays d'Afrique centrale, ainsi que pour sa viande. Si les grands chimpanzés sont tués pour leur viande, les petits sont capturés vivants et vendus comme animaux de compagnie. De nombreux défenseurs de l'environnement estiment que le commerce des espèces sauvages, en particulier des chimpanzés, ne menace pas seulement l'espèce, mais aussi la biodiversité, d'où l'importance de sa conservation.