Eto'o vs Minsep : Le débat sur la légitimité de l'État dans le football camerounais

Dans le bras de fer qui oppose actuellement Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), au Ministère des Sports et de l'Éducation Physique (Minsep), Maître Claude Assira apporte un éclairage juridique intéressant. Il remet en question la notion de soumission aveugle à l'État et soulève des interrogations pertinentes sur les limites du pouvoir étatique.

Le juriste pose une série de questions provocantes :

1. L'État est-il toujours fort, même lorsqu'il agit de manière illégitime ?

2. Doit-on obéir à l'État quand ses actions sont illégitimes ?

3. Jusqu'où doit-on tolérer l'imposture et le mépris des institutions ?

4. À quel moment l'État doit-il se soumettre lui-même aux droits ?

5. Si l'État ne respecte pas la loi dans le domaine du football, comment peut-on attendre qu'il la respecte dans des domaines plus cruciaux comme les libertés individuelles ou la démocratie ?

Maître Assira souligne que la position d'Eto'o, souvent qualifiée d'irréductible, pourrait en réalité être une forme de résistance légitime face à des abus de pouvoir. Il suggère que le respect de la loi par l'État, même dans des domaines apparemment mineurs comme le football, est un indicateur important de son intégrité globale.

Le juriste encourage les citoyens à soutenir Eto'o dans sa démarche, non pas par favoritisme, mais parce qu'elle représente une exigence de respect du droit qui pourrait avoir des répercussions positives sur d'autres aspects de la gouvernance nationale.

Cette affaire dépasse donc le cadre sportif pour soulever des questions fondamentales sur le fonctionnement de l'État de droit au Cameroun. Elle met en lumière la nécessité d'un dialogue constructif entre les institutions sportives et gouvernementales, dans le respect mutuel des lois et des compétences de chacun.

En conclusion, ce conflit entre Eto'o et le Minsep pourrait être l'occasion d'une réflexion plus large sur la gouvernance et le respect des institutions au Cameroun, invitant chaque acteur à jouer son rôle dans le strict respect du cadre légal.