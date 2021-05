CAMEROUN :: CAMMOB 2020: L'équipementier chinois HUAWEI a illuminé l'événement :: CAMEROON

Les lampions se sont éteints mercredi dernier, sur le Cameroon Mobile ( CAMMOB) 2020. L'événement était à la célébration des 20 ans de téléphonie mobile au Cameroun. Un événement qui n'a pu se tenir à date l'an dernier, à cause des restrictions imposées par la pandémie du Coronavirus.

Mais ça y est ! Du 17 au 19 mai 2021, le très huppé Hôtel Hilton de Yaoundé dans la capitale politique du Cameroun, a abrité l'heureux événement auquel HUAWEI le géant chinois des Télécommunications a pris part, et de façon distinguée.

La grand' messe des Télécommunications dont HUAWEI le leader mondial des Télécommunications a rehaussé le prestige par sa présence, était présidée par la Ministre des Postes et Télécommunications, Madame Minette LIBOM LII LIKENG qu'assistaient plusieurs autres Membres du Gouvernement, dont le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Pr. Jacques Fame Ndongo.

HUAWEI ou la marque de distinction du CAMMOB 2021

Avec ses magnifiques stands frappés de ses inégalables visuels, HUAWEI CAMEROON a été l'objet de toutes les attentions au CAMMOB 2020. De l'accueil par ses superbes hôtesses aux responsables en charge des Relations Publiques de l’équipementier chinois des Télécoms, tout était réglé comme du papier à musique. Une dextérité qui cadre fort bien avec cette entreprise qui se situe à l'avant-garde de la technologie numérique et qui seule, est gage de la 5G à laquelle le monde entier aspire.

Prenant la parole au cours de la visite des stands, la Ministre des Postes et Télécommunications, Madame Minette LIBOM LII LIKENG, sans doute faisant implicitement référence à l'équipementier chinois HUAWEI, a parlé de cette 5G que le Cameroun souhaite de tous ses vœux. Avisée, la Ministre des Postes et Télécommunications est au fait de la très haute expertise de HUAWEI. C'est ainsi qu'à dessein, lorsqu'elle arrive au stand principal du leader mondial des technologies numériques, lance-t-elle : " Ah oui, nous connaissons tous que HUAWEI est un grand, un géant des Télécoms. Nous connaissons tous sa très haute technologie et sa force". Des propos lapidaires et empreints de la plus grande simplicité, et qui, pouvaient apparaître agaçants pour des âmes au verbe délicat et recherché. Mais que non. La Ministre des Postes et Télécommunications a voulu dire à l'assistance que la très haute et inégalable expertise technique et technologique de HUAWEI, ne se présente plus, et qu'en tant que Ministre de tutelle, elle ne la connait que trop bien. Ne passerons pas inaperçues, au stand de huawei, la visite curieuse du Ministère l’Education de Base LAURENT SERGES ETOUNDI NGOA qui a bien eu la patience d’écouter la présentation des experts de HUAWEI sur le terrain et s’en est émerveillé de la contribution stratégique de ce partenaire dans les TICs au Cameroun : [ …C’est vraiment très intéressant et appréciable]

Du Ministre

" Nous sommes partis de la 2eme Génération à la 3G, puis à la 4G. La 5 ème Génération, la 5G, c'est autre chose. Avant d'y entrer, il faudra faire une évaluation, voir ce que la téléphonie mobile a apporté. Vous voyez tous les problèmes que le secteur a semblé rencontrer. Ça été le passage de la 2G à la 3G et 4G qui ont posé des problèmes de convergence [...]. La 5G apportera un autre changement de paradigme où les objets seront connectés. Vous vous imaginez que nous aurons des voitures sans chauffeur. Il nous faut alors opérer le bilan du cadre réglementaire et du cadre technologique. Je crois que le Gouvernement du Cameroun sous l'impulsion du Chef de l'État, Son Excellence Paul Biya et sous l'impulsion du Premier Ministre Chef du Gouvernement, nous demande de garantir la souveraineté numérique du Cameroun", dira la Ministre des Postes et Télécommunications devant la presse, pour sa réaction de fin de cérémonie d'ouverture du CAMMOB 2020.

HUAWEI ou 15 ans de collaboration fructueuse avec le Cameroun

L'équipementier chinois se présente comme un partenaire stratégique pour le développement numérique du Cameroun. En collaboration avec le Ministère de l'Eau et de l'Energie ( MINEE) du Cameroun, HUAWEI a procédé à l'électrification de 1000 localités rurales, en énergie solaire photovoltaïque. C'est donc à juste titre que le 05 mars 2020, à l'occasion de la célébration des 14 ans de collaboration avec le Cameroun, le Ministre camerounais de l'Eau et de l'Energie, Gaston Eloundou Essomba, au détour de la projection du film " In Cameroon For Cameroon " réalisé par la Cameroon Télécommunications (CAMTEL) et l'Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication ( SUP'TIC), et dédié à la présentation de l'œuvre immense de HUAWEI au Cameroun, va déclarer : " Je voudrais saisir cette illustre occasion pour remercier et féliciter à sa juste valeur, notre partenaire HUAWEI CAMEROON pour tous les efforts constants, la qualité des équipements, son appui technique et son expérience dans la mise en œuvre sereine et efficace des projets d'électrification rurale par énergie solaire photovoltaïque, malgré les écueils inhérents à ce type de projets dans les zones rurales dont l'accès n'est pas toujours évident."

Des milliers de kilomètres de câble sous-marin partant du Cameroun ( Kribi), vers le Brésil ( Forteleza)

Au cours de la même cérémonie marquant les 14 ans de présence de HUAWEI au Cameroun, la Directrice Générale de CAMTEL, Judith YAH ACHIDI, ne va pas tarir d'éloges pour le Backbone national à fibre optique installé par l'équipementier chinois. " Avec l'appui technique de HUAWEI, l'industrie des TIC a connu une avancée significative au cours de la décennie [...]. Par ailleurs, notre partenaire HUAWEI a toujours manifesté un effort d'investissement dans le domaine des TIC, pour la formation des collaborateurs à qui il offre des formations régulières en Chine pour la maîtrise des projets et le partage des expériences de ce géant des Télécoms et le transfert des compétences "

En somme, il serait fastidieux et hasardeux de se livrer à une exhaustivité de l'œuvre de HUAWEI au Cameroun. Et que dire de la construction des Data Centers de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ( CNPS), et de la Cameroon Postal Services ( CAMPOST ) !?

HUAWEI, c'est le partenaire stratégique du Cameroun pour son développement digital à l'aune de l'émergence du pays à l'horizon 2035. Le déploiement distingué de HUAWEI lors du CAMMOB 2020 où il a été sponsor majeur de l'événement, en est une preuve de plus.