Paul Biya parle en France. Paul Biya attendu dans les dossiers au Cameroun

Le président du Cameroun était l’hôte de marque du président Français à l’occasion des jeux Olympiques qui se sont déroulés à Paris, la capitale Française. Il a d’ailleurs délivré un discours très applaudi au Cameroun et riches d’enseignement. C’était à l’occasion de la commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence. Cependant, la presse souligne des dossiers brulants sur sa table à la présidence.

On peut retenir du discours du président Paul Biya du Cameroun à l’attention de tous les dirigeants du monde qu’« Il nous faut trouver des réponses aux questions et causes qui sont le terreau du terrorisme, de l’injustice, de la crise de confiance, qui s’observe vis-à-vis du multiralisme pour espérer faire vivre la concorde et rendre la monde plus sûr » Pour Paul Biya, « Le Cameroun pour ce qui le concerne a de tout temps fait recours au dialogue, aux solutions concertées, il a fait de la résolution pacifique des différends, la clé de sa démarche pour faire échec à la guerre et résoudre les conflits »

Ce qui a fait dire à Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics que « Paul Biya valorise le rôle de l’Afrique ». En prenant la parole, au nom de l’ensemble des délégations africaine, au cours de la cérémonie qui a eu lieu hier à la Nécropole nationale de Boulouris, le président de la République a salué l’implication déterminante des troupes venues de l’Afrique, pour la libération de la France de l’occupation nazie. Invité par son homologue français à cette cérémonie, le chef de l’Etat était accompagné de la première dame, Chantal Biya.

Pour le quotidien, un autre journal de Yaoundé la capitale du Cameroun, il s’agit de « Le message d’espérance du chef de l’Etat ». Invité par le président français Emmanuel Macron, à prendre part à la commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence, lors de la deuxième guerre mondiale, le président de la République Paul Biya, a délivré à la Nécropole nationale de Boulouris Saint-Raphaël, ce 15 aout 024, un discours dense, de vérité et de Justice, qualifié de ‘’ message d’espérance ‘’ par son homologue français.

Le discours alternatif dans le traitement de cette information vient du quotidien Le Massager, paraissant à Douala la capitale économique du Cameroun. Pour ce journal aux positions plutôt iconoclastes, Attendu au Cameroun, « Biya parle en France ! ». De fait, Attendu pour son arbitrage dans plusieurs dossiers présentés comme des foyers de tension et susceptibles de fragiliser la paix sociale au pays, le président de la République, invité pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris le 26 juillet, s’est exprimé hier jeudi 15 août à Toulon, lors du 80ème anniversaire du Débarquement en Provence.