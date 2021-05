CAMEROUN :: LE PRESIDENT PAUL SOPPO PRISO (1913 – 1996): 25 ANS DEJA ! :: CAMEROON

L’homme qui pouvait devenir le Premier Président du Cameroun

Paul Soppo Priso, né le 19 juillet 1913 à Bonadoumbé (Duala) de parents Duala, est le fils de Mouelle Priso et de Jeanne Dina. Il est mort le 25 mai 1996 à Neuilly-sur-Seine, Paul Soppo Priso a eu une carrière professionnelle et politique particulièrement riche.

Paul Soppo Priso fait partie de ces personnages qui ont marqué de manière positive l’histoire du Cameroun à la fin de l’administration coloniale française.

Il y a 25 ans disparaissait le tout Premier camerounais Président de l’Assemblée Territoriale du Cameroun.

Le 25 mai 1996 le Président Paul Soppo Priso décédait à Neuilly sur Seine en France à l’âge de 83 ans.

Ce brillant homme politique fut tour à tour député et le tout Premier camerounais Président de l’Assemblée Territoriale du Cameroun (ATCAM). (1953-1957)

Une personnalité hors du commun et un grand serviteur du Cameroun. Ainsi pourrait-on qualifier le Président Paul Soppo Priso. Pourtant rien ne destinait à priori le jeune Duala, né à Duala en 1913 dans une famille modeste, à devenir le tout Premier camerounais Président de l’Assemblée Territoriale du Cameroun.

Un destin d'exception

Un homme au destin exceptionnel, tel fut le Président Paul Soppo Priso, par sa spectaculaire ascension sociale, par l'exemple d'intégration républicaine qu'il représente, par le modèle de vie qu'il nous offre.

Issu d’une famille modeste, le Président Paul Soppo Priso a eu très tôt conscience des sacrifices que faisaient ses parents. Il leur en sera reconnaissant toute sa vie, et cela lui donnera le sens du devoir, non seulement vis-à-vis de sa famille, mais aussi vis-à-vis de la société camerounaise.

Le Président Paul Soppo Priso devint un homme politique à l'éloquence éclatante, épris des valeurs de liberté et de justice.

En 1946, Paul Soppo Priso se présente aux élections des membres de l’Assemblée Représentative du Cameroun, ARCAM, nouvellement créée. En ballottage favorable au premier tour le 22 décembre 1946 dans ce scrutin à deux tours, il a été aisément élu au second tour le 19 janvier 1947 dans la circonscription du Wouri. Il a été ainsi parmi les 24 premiers Noirs qui ont joui d’un mandat électif au Cameroun, l’ARCAM étant composée de 24 élus Noirs et 16 Blancs. Cette élection fera ainsi de lui l’un des grands porte-parole des Duala au Cameroun en ces années-là, aux côtés des Rois BETOTE AKWA et DUALA MANGA Bell Alexandre. S’ensuit une longue et riche carrière politique, qui durera jusqu’en 1960.

Au mois d’avril 1954, il est élu Président de l’Assemblée Territoriale, devenant ainsi à l’époque le tout Premier camerounais et Noir le plus puissant du pays, car au-dessus de lui, il n’y avait que le gouverneur, et à l’époque, il n’existait pas encore de gouvernement au Cameroun. Il demeurera Président de l’Assemblée Territoriale jusqu’en 1957.

Sa fonction de Président de l’Assemblée Territoriale, il l'envisageait comme celle d'un « arbitre impartial » entre les partis. Un arbitre qui entend respecter et faire respecter les droits de tous les membres de cette Assemblée, quel que soit le banc où ils siègent.

Outre son objectivité, son ouverture d'esprit et son intégrité évidente, sa fidélité à ses convictions était l'un de ses traits dominants.

LE PRESIDENT PAUL SOPPO PRISO et l’UPC

L’écrivain Enoh Meyomesse introduit l’idée que Monsieur Paul Soppo Priso aurait pu devenir le premier Président du Cameroun en 1960 à la place d’Ahamadou Ahidjo, n’eût été son soutien à l’UPC.

« Pour le Haut-commissaire Roland Pré, l'UPC, considérée comme parti communiste, devient la cible du Haut-commissaire qui multiplie les arrestations de ses militants. Le bras de fer avec l'administration débouche sur les émeutes de mai 1955 à Douala ; le gouvernement français interdit l'UPC par un décret en date du 13 juillet 1955, qui entre alors dans la clandestinité. »

En 1956, le Président Paul Soppo Priso s'insurgea contre la décision du Haut-commissaire français Roland Pré d’interdire l’UPC. Il n’a pas hésité à s’opposer à cette décision en jugeant la procédure illégale et dangereuse susceptible de conduire le pays à l’aventure !

C'est la raison pour laquelle, en 1956, le Président Paul Soppo Priso crée le « Courant d’Union Nationale » pour défendre l’UPC.

Le Gouvernement français ne lui pardonnera pas cet affront, surtout d’avoir soutenu l’UPC et durant plusieurs années, le Président Paul Soppo Priso dut effectuer sa « traversée du désert ». L'avenir et sa "justice immanente", aujourd’hui, devaient finalement lui donner raison.

Le Président Paul Soppo Priso, cet homme d'Etat dont la vie fut consacrée à la défense du droit et qui apparaît comme une conscience de la République. Le jour du vingt-cinquième anniversaire de sa disparition, nous, Patriotes camerounais, rendons hommage à ce grand homme d’Etat qui était Paul Soppo Priso. Nous pensons que chaque terre porte ses héros. Au Cameroun, nous n’en manquons pas, ces hommes célèbres qui ont fait l’histoire, construit notre culture, de Rudolph Duala Manga Bell à Um Nyobé, de Ngosso Din à Marcel Bebey Eyidi, de Henry Madolla à Paul-Martin Samba… et bien d’autres.

Je suis personnellement attaché à la figure du Président Paul Soppo Priso dont le souvenir reste encore vif dans la mémoire de tous les Camerounais, plus précisément les Duala. C’est dans cette ville, dans la ville de Duala, qu’il prend son envol et effectue l’essentiel de sa vie politique. Député, représentant le

département du Wouri, il dédie sa vie à notre département. Alors même qu’il est président de l’ATCAM, il est toujours présent sur le terrain, au plus près des habitants, toujours attentif à leurs demandes, prêt à les aider, à résoudre une difficulté, à trouver une solution à un problème.

Il était attaché à sa ville de naissance et avait compris avant les autres l’importance de conserver des racines profondes dans les territoires de notre pays. Cet attachement au terroir nous inspire particulièrement aujourd’hui, au moment où nous devons résorber les ruptures territoriales qui se sont creusées au cours des dernières décennies. Il nous oblige tous, nous, Patriotes camerounais, de toute ethnie, de toute culture, à en faire une priorité fondamentale de notre action. Défendre les « US et COUTUMES » de notre pays.

Duala, capitale du Cameroun

Au mois de novembre 1950, le président de l’ARCAM Louis-Paul Aujoulat absent est remplacé à titre intérimaire par Paul Soppo Priso, élu du Wouri. Il saisit cette occasion pour soulever un problème lancinant dans la communauté Duala depuis la fin de la 2ème guerre mondiale. Elle n’avait guère accepté le retour de la capitale du Cameroun à Yaoundé en 1946. Il se trouve que la Ville de Douala avait été la capitale initiale du pays dès 1884. Elle l’a été jusqu’en juin 1946.

En juin 1946, la capitale est retournée à Yaoundé, au détriment des populations de Duala et des environs.

Voilà donc que le Député Paul Soppo Priso se retrouve au mois de novembre 1950, Président par intérim de l’ARCAM. Il dépose le 30 novembre 1950 une résolution visant à ramener la capitale du Cameroun à Duala, et la soumet au vote. Elle est adoptée par 14 voix contre 11 et un bulletin nul. SOURCES : Enoh Meyomesse

A la date d’aujourd’hui, au point de vue du droit, la ville de Duala est toujours considérée comme la capitale du Cameroun.

La voix du Président Paul Soppo Priso résonne aussi en ces temps troublés, où la liberté est menacée par la montée du tribalisme et du fanatisme.

Nous devons suivre son exemple, celui d’un citoyen, qui était fier de ses origines duala, tout en étant profondément, Patriote camerounais. Oui, il aura été un grand homme, politiquement et humainement, des hommes, ou femmes, comme il n'y en a plus et c'est bien dommage pour nous Patriotes camerounais et pour notre pays, le Cameroun. C'était une grande figure et un grand Patriote camerounais. Certains élus de la nation, aujourd’hui, feraient bien de prendre exemple et d'être plus près du terrain des « US et COUTUMES » et du peuple. Tout irait mieux dans une période aussi troublée.

La « SPIRITUALITE » nous enseigne qu'il faut mettre avant tout, au-dessus de tout, le respect de la personne humaine et la sauvegarde de nos libertés, de nos TRADITIONS !

25 ans après sa mort, inclinons-nous avec respect devant la mémoire du Président Paul Soppo Priso, combattant de la justice et de la liberté, défenseur inlassable des « US et COUTUMES », exemple et défenseur de l’ascenseur social par l’éducation, défenseur de la raison contre le tribalisme, et homme de cœur immensément, profondément attaché à notre pays, le Cameroun.

Le Président Paul Soppo Priso ne connaissait ni la rancœur ni la haine. Pour lui, le Cameroun était un pays de rassemblement d’hommes et de femmes portés par le même idéal !

Patriotes camerounais, l’hommage que nous lui rendons aujourd’hui, pour son vingt-cinquième anniversaire, est de donner le goût à nos compatriotes de cultiver plus que jamais la mémoire d’un homme d’Etat, l’héritage de sa pensée et l’exemple de sa vie.

Quels que soient les épreuves des temps présents et à venir, puissions-nous, comme le Président Paul Soppo Priso, rester toujours les soldats, les partisans et, s’il le faut, les maquisards de la liberté !

Par-delà nos divergences et nos sensibilités politiques, il est de notre devoir de regarder l’Histoire telle qu’elle est. Il ne peut y avoir d’Histoire officielle, d’Histoire des vainqueurs et des vaincus.

En acceptant de rendre cet hommage appuyé au Président Paul Soppo Priso, nous avons voulu saluer la mémoire d’un des grands hommes politiques, l’un des plus illustres camerounais du 20e siècle que le Cameroun semble avoir presque oublié !