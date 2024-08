CAMEROUN :: LA COOPÉRATIVE, LE CHEVAL DE BATAILLE POUR SAUVER NOS PRODUCTEURS LOCAUX MADE IN CAMEROON (MIC)

Voilà des tonnes de tomates jetées à la poubelle parce qu'elle n'ont pas trouvé preneurs.

En effet, c'est la conséquence de la spéculation des prix par des commerçants véreux qui, parfois veulent vendre hors de prix leurs marchandises et ainsi augmenter leurs gains. Cette hausse vertigineuse des prix qui malheureusement n'est pas toujours du goût des consommateurs dont le pouvoir d'achat est déjà assez limité à cause de faibles revenus, préfèrent laisser tomber la tomate en fruit à pour sa cherté et se rabattre sur ce poison de cuisine régulièrement appelé DOUBLE CONCENTRÉ ou TRIPLE CONCENTRÉ DE TOMATE fabriqué en laboratoire qui n'est nulle autre que de l'amidon + colorant + conservateur, etc...

Résultat de fin de course, les commerçants véreux ne pouvant plus vendre leurs fruits de tomates périssables aux consommateurs se voient dans l'obligation de jeter ceux-ci à la poubelle et d'accuser des pertes inestimables.

Au Réseau National des Consommateurs du Cameroun (RNC), nous avons proposé aux producteurs de tomates de se mettre ensemble et de créer une coopérative qui leur permettra de mettre en place LA FILIÈRE TOMATE, puis de passer de l'agriculture rudimentaire à l'agriculture intensive industrielle de la tomate en fruit. Cette approche nous l'avons également proposé à plusieurs acteurs du MADE IN CAMEROUN qui produisent le même produit mais de différentes marques (par exemple : MIEL, VINS, PRODUITS COSMÉTIQUES, RIZ...), l'idée étant de mettre ensemble les acteurs de la même filière afin de les rendre plus forts et faire d'eux une véritable force de proposition auprès des pouvoirs publics et ainsi aider à combattre la fuite des capitaux à travers l'importation TOUS AZIMUTS de tout et n'importe quoi.

Cela permettra alors aux membres de la coopération de produire massivement, de vendre en fruits (matière première) mais surtout de transformer dans leur propre usine dans le but d'obtenir un produit fini de qualité biologique (concentré de tomate de fruits naturel) comme ce fut le cas avec CIAO la fameuse marque camerounaise qui a disparue des radars et du marché de la consommation.

Cela leur évitera à coup sûr des pertes et aidera à préserver la santé des camerounais, non sans compter de nombreux emplois directs et indirects générés et l'accroissement de la richesse sur le plan local afin de booster l'économie de notre pays.

N'OUBLIONS SURTOUT PAS QUE, LA MEILLEURE FAÇON DE BOSSTER NOTRE ÉCONOMIE EST DE PRODUIRE MASSIVEMENT CE QUE NOUS CONSOMMONS ET DE CONSOMMER MASSIVEMENT CE QUE NOUS PRODUISONS TOUT EN INTERDISANT L'IMPORTATION DES PRODUITS QUE NOUS PRODUISONS DÉJÀ.

SI NOUS PRODUISONS MASSIVEMENT NOUS N'AURONS PLUS DU TOUT BESOIN DE TAXER TOUT ET RIEN.

Par Francis Hervé EYALLA SABA

Président Exécutif National du Réseau National des Consommateurs du Cameroun (RNC)

Membre de la Société Civile Active et Agissante

Courriel .: eyallasaba15@gmail.com / courrielrnc@gmail.com

Boite de dialogue du RNC par WhatsApp +237 694 631 659.