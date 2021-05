CAMEROUN :: L’Etat unitaire selon Ahmadou Ahidjo « Faire une authentique nation » :: CAMEROON

Dans un article qu’il a publié dans les colonnes de nos confrères de Le Monde diplomatique, en septembre 1971, avec comme surtitre « Cameroun 1971 : Le libéralisme planifié au service du développement », le premier président du Cameroun expose son projet politique de cohésion sociale.

« Il m’est donc agréable de présenter ici aux lecteurs, en guise d’introduction aux divers articles, les principes et les grandes lignes de la politique de mon pays dans tous les domaines, principes qui ont inspiré l’action de mon gouvernement au cours de la dernière décennie et qui continueront à orienter ses efforts dans l’avenir, notamment dans la période du IIIe plan, dont l’objectif primordial est de consolider la nation camerounaise et de promouvoir son développement généralisé, concourant à l’épanouissement de l’homme camerounais », indique le président Ahidjo en guise d’introduction, avant d’envisager clairement l’unité nationale.

« L’unité dans la diversité »

« Indépendant depuis le 1er janvier 1960, le Cameroun a axé son action dans la recherche persévérante de l’unité dans un pays qui a hérité de l’histoire la plus grande diversité : d’ordre ethnique, religieux, culturel. Il s’agit d’ériger, d’organiser cette mosaïque de races, de cultures, de valeurs en une « authentique nation »conçue comme la conscience du peuple camerounais d’être engagé dans un même dessein au sein d’une patrie », explique-t-il, poursuivant :« notre grand parti national, l’Union nationale camerounaise, a été le creu- set au sein duquel a pu se forger l’unité nationale ». Autrement dit, une unité nationale que le président Ahidjo voyait d’abord comme instrument politique destiné à favoriser la cohésion du triangle national.

Encore fallait-il que le peuple camerounais adhère à ce projet de société. « Il ne nous parait pas présomptueux d’affirmer qu’à la veille du IIIe plan le Cameroun présente l’image d’un Etat organisé dont la stabilité des institutions, l’ordre et le soutien de la grande majorité du peuple camerounais créent les conditions les plus favorables au décollage économique et social », soutient-il avant de souligner. « Notre philosophie du développement participe fondamentalement du principe de la promotion totale, intégrale, de l’homme camerounais, de son « progrès tant matériel que spirituel, dans le cadre d’une authentique civilisation camerounaise fondée sur l’équilibre ». C’est donc vers une politique de propagation, de diffusion équilibrée des conquêtes du progrès sur l’ensemble du territoire national. Sur toutes les couches de la nation, que nous orientons nos efforts ».

Et de conclure : « Car ce serait ruiner notre édifice d’unité, ce serait bafouer notre idéal de solidarité, ce serait porter gravement atteinte à la stabilité nationale, que de laisser dans la stagnation certains îlots en privilégiant certains pôles de croissance ou certaines catégories de la population ». Le président Ahmadou Ahidjo entendait dont faire de la cohésion nationale, un préalable pour la stabilité et le développement du Cameroun. Un développement tout aussi cohérent, sans favoriser davantage un groupe de population, une région, une localité, plus qu’une autre, les paroles accompagnant les actes.

Le stade de la Réunification est ainsi construit à Douala, en 1972, dans l’optique de la Can (23 février-5 mars) alors que le monument de la Réunification s’érigera en 1973 à Yaoundé. Un projet qui semblait avoir l’adhésion d’une large proportion de nos compatriotes à en croire le sentiment d’appartenance nationale alors largement partagé.