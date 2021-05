CAMEROUN :: Yaoundé : Le boulevard à l’aspect maussade :: CAMEROON

Ce lieu de convergence massive à l’occasion de la célébration de la fête de l’unité nationale a affiché un visage terne. Seuls les habitués y faisaient leurs affaires.

En cette 49ème édition de la fête de l’unité nationale, la rue du boulevard du 20 mai est déserte. Il est 13 h. L’ambiance est morose. Le drapeau flotte tout de même au sommet du mât ; il est visible de tous. À l’estrade présidentielle, seuls deux éléments de la Garde présidentielle (Gp) sont assis. Ils veillent à la sécurité des lieux. Sur l’autre podium, sont assis des vendeurs à la sauvette. Ils s’abritent du soleil ardent qui brille à cette heure de la journée. « Si je reste longtemps au soleil, les chocolats que je vends vont fondre », affirme l'un d’eux.

De l’autre côté de la route, au niveau du parking, une bande de cinq hommes échangent. Ils sont indifférents à l’absence du défilé qui fait le plus souvent la particularité de ce jour et à cet endroit. Toute leur attention et leur causerie sont portées vers la dame couchée près d’eux, à moitié nue, visiblement atteinte de maladie mentale. « Le défilé c’est quoi devant le beau spectacle que cette folle nous offre », lance Patrice, membre de la bande, l’air étonné. Jean Marc, son ami, se réjouit de l’absence des festivités liées à la célébration de l’unité nationale. Il confie : « pour tout vous dire, je suis content que le défilé n’ait pas lieu. Le boulevard est mon lieu de travail et lorsqu’il y a des cérémonies ici, c’est une journée de perdu pour moi ». En effet, Jean Marc, comme les autres jeunes de la bande, font dans le change de devises, et, le boulevard du 20 mai est leur principal lieu de travail.

À quelques mètres de ces jeunes, une jeune fille propose toutes sortes de friandises sortes aux passagers des voitures qui s’arrêtent aux feux de signalisation du côté de CAMTEL. Il s’agit de Lareine. Plateau d’aluminium à la main gauche, elle y est depuis 9h du matin. À ce niveau, l’ambiance se fait quand même plus ressentir. Les klaxons des véhicules se font entendre çà et là. Le rondpoint de la poste centrale est décoré par une vingtaine de drapeaux, permettant aux citoyens de garder en mémoire cette commémoration. Mais pour Lareine, tout ce beau décor ne vaut pas le défilé en lui-même. Et c’est de bonne guerre car, elle explique : « Lorsqu’il y a défilé, les ventes grimpent. Avec l’affluence qu’il y a souvent ici en cette journée, je fais de bonnes affaires avec mes friandises. Je peux vendre jusqu’à 20.000fcfa ». Abdoul M., policier, est plutôt content de l’absence de défilé. « Avant, lorsqu’on parlait de 20 mai, c’était une torture pour moi. Nos supérieurs nous tracassaient beaucoup avec cette fête. Si les célébrations de l’unité nationale pouvaient continuer ainsi, sans défilé, alors j’en serais très heureux », espère-t-il.

L’autre fait majeur qui marque cette 49ème fête de l’unité nationale, c’est l’absence du discours de Paul Biya, président de la République. En effet, habitué à s’adresser à la Nation le 19 mai de chaque année, le chef de l’État a, cette fois-ci, dérogé à la tradition. Pour Luc Lotti, taximan, Cette absence de discours est un discours en lui-même. « Le chef de l'État nous a parlé sans avoir prononcé un mot. Il est fatigué, et c’est normal. J’ai 50 ans aujourd’hui, il y a des choses que je ne peux plus faire. Nous devons le comprendre. Il faut même reconnaître qu’il est très solide pour son âge. Son silence doit être interpellé comme un appel au repos. À cet âge, il devrait être auprès des siens au village, en train de se reposer », déclare le taximan.

Pour Christian Megaptche par contre, les Camerounais devraient se révolter contre cette absence de discours. Le commerçant estime que : « si Paul Biya n’a pas tenu de discours à la veille de la célébration de l’unité nationale, c’est tout simplement parce qu’il ne respecte pas les citoyens que nous sommes. Et rien que pour cela, les Camerounais doivent demander des comptes. Si le chef de l’Etat est souffrant, le cabinet civil aurait pu nous le faire savoir ».

Pour rappel, depuis l’institution de la fête de l’unité nationale le 20 mai 1972, c’est la troisième fois dans l’histoire que les Camerounais ne célébreront pas l’unité nationale dans la liesse populaire. La première fois, c’était le 20 mai 1984, à la suite du putsch manqué contre le président Paul Biya le 6 avril de cette année. La seconde fois, c’était le 20 mai 2020, en raison de la pandémie du coronavirus, respect de la distanciation sociale oblige. La crise sanitaire a une nouvelle fois dicté sa loi cette année. Le thème de cette 49e édition de la fête de l’unité nationale est : « Armée et Nation : Ensemble pour relever les défis de la sécurité sanitaire et préserver la paix, la stabilité et la prospérité du Cameroun ».