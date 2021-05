CAMEROUN :: 49 ans après, l’« unité nationale » divise la diaspora :: CAMEROON

Nos compatriotes vivant expatriés se souviennent de la célébration de l’Etat unitaire, instauré le 20 mai 1972, tout en déplorant la crise dans les régions du Nord-Ouest et Sud- Ouest du Cameroun qui empoisonne la paix et la cohésion sociale du triangle national.

« Le 20 mai me rappelle les préparatifs du grand défilé de l’unité avec la fanfare du Collège Vogt. Les chansons de l’unité et de l’histoire du Cameroun. Aussi, le défilé lui-même au boulevard du Stade militaire de Yaoundé. Moment grandiose empreint de solennité. Nous vivions à cet instant là une rencontre mémorable avec les camarades des autres établissements de la capitale ». Roger Ze Mbarga, président de la sous-section Rdpc Seine-et- Marne (77) laisse transparaitre un brin d’émotion dans la voix, lorsqu’il se remémore les souvenirs de la fête de l’unité, quelques années en arrière. La nostalgie d’une époque révolue où la ferveur de l’unité nationale d’antan semble avoir laissé place à un communautarisme voire un tribalisme exacerbé, ferments des déchirements et de la dislocation de la société.

« Repli identitaire »

« La démocratie a créé un repli identitaire. Cela fragilise les équilibres sociaux politiques de notre pays. Nous devons prôner le vivre ensemble. Les discours hai- neux et propos mensongers ne doivent pas rythmer la vie des camerounais. Car cela fragilise l’unité nationale. Nous devons lutter contre ces fléaux néfastes qui gan- grènent notre société aujourd’hui », martèle M. Mbarga avant d’implorer la paix et l’unité entre tous les camerounais : « Dans cette situation, le dialogue est primordial. Il faut s’attendre à faire des compromis pour avancer. Tout le monde y a intérêt. Sinon, nous sacrifions l’avenir des générations entières de jeunes. La paix n’a pas de prix ». On en viendrait presque à regretter le monde d’avant le multipartisme.

De son côté, Fabrice Wuimo, journaliste à la chaîne RT, en région parisienne, indexe une commémoration de façade qui n’a plus rien à voir avec la réalité. « Personnellement, je suis assez sceptique sur le sens fondamental qu’on accorde à cette célébration de nos jours. On se rappelle aux bons souvenirs d’un Cameroun réunifié en 1972 en vivant dans un pays de 2021 qui a rarement été aussi divisé et morcelé. C’est un paradoxe trop frappant pour être anodin. Il faut qu’on travaille beaucoup à l’éducation des jeunes générations sur ce que signifie être camerounais, bien au-delà des slo- gans qu’on martèle à coups de patriotisme », s’insurge-t-il « Prise de conscience individuelle et collective » « Mais l’histoire réelle du Cameroun est jalonnée de souf- frances, de luttes, de fait d’armes d’accomplissement sans pareil, de bravoures d’hommes et de femmes de toutes les régions. Le 20 mai devrait être l’occasion de penser notre histoi- re et de panser les plaies de notre désunion », confie encore M. Wuimo, précisant : « Commémorer une page aussi importante de l’histoire d’un peuple se justifie toujours. A condition qu’il y ait une réflexion sur les causes pro- fondes de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud- Ouest. Sinon, ça devient ridicule voire indigne, qu’une partie du pays soit dans la réjouissance unitaire alors que l’autre est plongée dans la terreur. Il y a un schisme qui est très marquant et trop triste », soutient encore le journaliste, persuadé néanmoins que tout n’est pas irrémédiablement perdu. « Je ne vois pas autre chose que le dialogue pour permettre de sortir de cette situation. On ne peut pas réunir les gens de force. Mais on peut les faire asseoir autour d’une table et discuter de ce qui fait nation entre nous. La jeune génération a besoin de sentir que ce qui fait nos différences ethniques, linguistiques, religieuses… ne nous rend pas moins camerounais les uns les autres ».

Le 20 mai 1972, le Cameroun choisissait d’être un et indivisible. 49 ans après, cette ambition qui semblait être à notre portée, est totalement dévoyée. Les dirigeants du pays, la société civile, chaque citoyen doit jouer toute sa partition, pour qu’ensemble, nous réalisons enfin ce rêve qui dépend avant tout de la volonté et de l’investissement de tous.