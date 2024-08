CAMEROUN :: Panique dans le sérail : Laurent Esso et Adolphe Moudiki en mission commandée. :: CAMEROON

Une affaire de 7 milliards au titre de rétrocommissions versés à certains personnels de la Société Nationale des Hydrocarbures SNH. Le Président de la République a instruit la traque des bénéficiaires de cette corruption à haute échelle. Panique dans le sérail.

Il s’agit de ce qu’il convient d’appeler Affaire Glencore. La presse s’en occupe particulièrement. L’Economie Quotidien annonce que « Les responsables corrompus de la Snh attendus au Tcs ». Dans un communiqué publié le 2 août 2024, Adolphe Moudiki, ADG de la Snh informe que les dirigeants et employés de la société Glencore, auteurs des actes de corruptions commis au détriment de l’entreprise qu’il dirige ont été identifiés, et comparaîtront devant le Tribunal de Westminster à Londres, le 10 septembre 2024. Ce qui selon lui permettra d’accélérer les enquêtes au niveau du Tribunal criminel spécial.



Le journal L’Equation, paraissant à Yaoundé attribut la paternité de cette traque à l’ADG de la SNH pour dire de « Adolphe Moudiki secoue le cocotier ». Depuis l’annonce du scandale de corruption à grande échelle de Glencore, cette multinationale spécialisée dans le négoce, courtage et extraction de matières premières dans certains pays Africain et même au Cameroun, et l’arrestation de cinq présumés auteurs qui comparaitront le 10 septembre à Londres, les complices camerounais sont sur le qui-vive. Le ministre Adolphe Moudiki, Administrateur Directeur Général de la société Nationale des Hydrocarbures tient à faire tomber les masques…

Non il s’agit plutôt des hautes instructions du président de la République et « Les coupables face au Tribunal de Westminster ». Pour le journal Conjoncture Economique, Cela fait suite à la traduction le 10 septembre prochain des dirigeants et employés de la société Glencore devant le Tribunal de Westminster à Londres si l’on se réfère à un communiqué daté du 02 août 2024 et signé de l’ADG de la SNH, Adolphe Moudiki. A ce jour, instruction a été donnée par le Chef de l’Etat Paul Biya au Ministre de la justice, Garde des Sceaux, Laurent Esso de travailler en collaboration avec la Justice britannique afin que soient connus les noms des camerounais impliqués. 10 mois après la saisine du Tcs par la Snh, les lignes semblent désormais bouger.

Le journal Le Jour paraissant à Yaoundé se fait l’écho de ceux piaffent d’impatience « On veut les noms ! ». Et pour cause La dernière sortie de l’ADG de la Snh braque les projecteurs sur un scandale au plus haut niveau de l’Etat.



En attendant dans les Finances publiques on en sait un peu sur « A quoi vont servir les 335 milliards Fcfa levés par le Cameroun ». Pour le quotidien EchoMatin, Du 29 au 31 juillet 2024, le Cameroun a clôturé une émission obligataire internationale à Londres. Malgré un contexte de volatilité des conditions de marché, Louis Paul Motaze, ministre des Finances, a assuré que l’opération a été un succès. La communauté des investisseurs, convaincue de la crédibilité et de la qualité de la signature du Cameroun, a été séduite par les indicateurs macroéconomiques présentés durant l’opération. Cette émission a également permis au ministre des Finances d’échanger avec les investisseurs et les agences de notation pour les rassurer sur les perspectives économiques et l’attractivité du Cameroun.



Sur le Marché financier international Defis Actuels montre « Comment le Cameroun a réussi son emprunt de 335 milliards Fcfa ». Dans des conditions de marché décrites comme volatiles par le ministère des Finances et les arrangeurs de cette opération que sont Citigroup Global Markets Ltd et Cygnum Capital Middle East, l’Etat du Cameroun a réussi à capter le montant sollicité auprès des investisseurs internationaux. Une réussite que certains experts attribuent au choix d’un placement privé.