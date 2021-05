CAMEROUN :: Duperal une étoile qui n’arrête pas de briller :: CAMEROON

Le secteur artistique camerounais peut se réjouir de compter dans ses rang un talent du calibre de SANGUIA SERGE dit Duperal. En effet, Né le 28 Aout 1994 à NGaoundéré, Duperal, est un jeune artiste Camerounais qui n’arrête pas de marquer positivement son territoire. Fan aguerri de Michael Jackson, depuis son jeune âge il a toujours entretenu le rêve de devenir un grand artiste de renommée internationale et son rêve se réaliserait déjà. Car, bien évidemment après sa signature avec le label venus music, on peut dire qu’il cartonne avec ses singles. Il a eu à collaborer avec l’artiste Noelle Kemoe pour son premier en tant qu’artiste professionnel projet intitulé « Tu es à moi ». Son deuxième projet sorti en décembre 2020, est une démonstration de la puissance du jeune artiste très sensuel et sensible qui nous parle des dessous de l’amour. « C’est Compliqué » tel est le nom de ce single qui fait tant chavirer les cœurs et fait aimer l’amour. Il exhorte dans ce single chacun à revoir sa considération pour l’amour.

Duperal, un parcours de compétition

Il a connu des pires situations mais il a toujours cru en lui et à sa passion. La persévérance dont il a fait face est incroyable. Grand interprète, Duperal a été plusieurs fois au sommet lors des compétitions interscolaires. On peut dire que c’est là que les choses ont commencé. Car, il a enchainé les compétitions juste après l’obtention de son BAC et son déménagement à Douala la capitale économique. Il sera Double vainqueur des concours coca cola (Février et Octobre 2008) ; en 2011, il sera Finaliste du concours de chant organisé par les Brasseries du Cameroun ; il sera vainqueur en Août 2015 avec une note de 20/20 du concours Karaoke de MTN Cameroun. Et en 2016, il est le représentant du Cameroun à THE VOICE Afrique Francophone. Aujourd’hui, son travail est reconnu et ses tubes sont à succès.

Des singles de feu

Après son featuring avec Noelle Kemoe, Duperal s’est mis au travail pour nous produire le merveilleux tube « c’est compliqué ». Ce titre nous parle et laisse déjà paraitre la sensualité qui l’accompagne. Dans ce single, l’artiste nous emporte dans un univers doux et compliqué. Il raconte comment l’histoire d’un soir devient une grande passion amoureuse riche en rebondissement. Il raconte comment l’amour peut faire mal et très mal quand on le considère comme un jeu. Dans ce morceau, l’artiste Duperal demande de ne plus jouer avec l’amour car les retombées font mal et ça devient compliqué pour nous de vivre avec. Cela lui réussit plutôt bien car s’inspirant des femmes, il a su choisir les paroles. Cela rend donc sa musique douce et agréable à l’écoute. Il donne un autre sens et conception de l’amour en présentant son côté tranchant, blessant et compliqué.

On pourrait croire que cela n’est que la continuation ou la suite de « tu es à moi » où lui et Noelle Kemoe nous emportent dans le monde de l’amour, de la confiance et du désir de se faire aimer et désiré.

Un album en approche

Duperal prépare un album dont la sortie pourrait faire bouger quand on connait son talent. Avant la sortie de son album prévue probablement pour cette fin d’année, le réchauffeur de cœur Duperal invite tout le monde à écouter et réécouter ses précédents projets.

« Tu es à moi » en feat avec Noelle kemoe :

« C’est compliqué » :

L’artiste est présent sur les réseaux sociaux. Le suivre éviterait à toute personne de manquer les prochaines actualités le concernant.