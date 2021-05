Jude Anele est le nouvel Administrateur Directeur Général d’UBA Cameroun :: CAMEROON

Le Conseil d’administration d’UBA Cameroun annonce à l’opinion publique nationale et internationale, ainsi qu’à l’ensemble de la clientèle de la Banque, la nomination de Jude Anele comme Administrateur Directeur Général, en remplacement de Dominique Mahend, qui a assumé cette fonction pendant 3 années consécutives.

Jude Anele est un banquier chevronné qui vient enrichir UBA Cameroun de ses 23 années d’expérience dans le secteur, dont plus de 14 années dans la création, la gestion et la direction d’équipes de hautes performances, outre de nombreuses compétences développées dans plusieurs autres secteurs d’affaires.

Dans toute sa carrière, Jude Anele s’est distingué par ses succès dans divers environnements, grâce notamment à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies à valeur ajoutée, aboutissant à des résultats impressionnants.

Le Conseil d’administration compte sur ses grandes capacités de leadership pour placer UBA Cameroun au sommet du secteur bancaire et des services financiers, et apporter plus de valeur aux clients et à l’équipe dirigeante de la Banque.

Jude Anele est titulaire d’un BA.ED (Hons) de l’Université de Nsukka, au Nigeria. Il est également diplômé de la Pan African University (Lagos Business School), où il a obtenu un Executive MBA in Business Management et a suivi plusieurs Programmes Avancés de Management. Il est Membre Associé de la Chartered Institute of Bankers du Nigeria.

Jude Anele sera assisté dans ses fonctions par Mme Marguerite Fonkwen Atanga, en qualité de Directeur Général Adjoint.