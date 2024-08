CAMEROUN :: Vacances artistiques et culturelles du musée national: une édition sous le signe de l'enrichissement :: CAMEROON

Une démonstration de force , de véracité scénique de ces tous petits vêtus des attributs patrimoniaux de nos 4 aires culturelles le 26 juillet dernier lors de la clôture de cette 4ieme édition des vacances artistiques et culturelles du musée national du Cameroun marque la mémoire collective .

Plus d'une cinquantaine de jeunes vacanciers venant d'horizons divers se sont frottés pour la plupart aux métiers de poterie, dessinateur, danseur, artiste peintre lors des différents ateliers de cette édition organisée depuis le mois de juin au musée national. Plus d’un mois de formation au musée national, ses activités se sont clôturées le 26 juillet dernier au cours d'une cérémonie officielle très colorée culturellement.

Ces tous petits ont démontré prêt d'une heure et demie leurs potentiels sous le regard administratif de leurs parents, leurs différents encadreurs et le top management du musée national.

Il faut le préciser ,les vacances artistiques et culturelles permettent l’enrichissement culturel chez les plus jeunes, la découverte, le développement des talents, et la préservation de notre patrimoine culturel.

C'est la remise des parchemins de fin de stage avec photo souvenir , couplé aux agapes qui est venue clore cette 4ieme édition des vacances artistiques et culturelles, laissant place à la 5ieme édition prévue pour le mois de juin 2025.